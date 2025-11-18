Nuova intimidazione al sindaco di San Lucido: il Forum del Terzo Settore Tirreno Cosentino esprime piena solidarietà

di Nicoletta Toselli

SAN LUCIDO – Due proiettili lasciati su un muretto, a pochi passi dall’ingresso laterale del municipio. È la scena che si è trovato davanti la mattina del 12 novembre il sindaco di San Lucido, Cosimo De Tommaso, già in passato destinatario di analoghi gesti intimidatori. Un episodio grave che scuote la comunità e riaccende l’allarme sulla sicurezza degli amministratori locali.

A intervenire con fermezza è il Forum del Terzo Settore Tirreno Cosentino, che in una nota diffusa nelle ultime ore condanna «un atto inquietante e profondamente vile», ricordando che colpire un sindaco significa «colpire l’istituzione che rappresenta».

La portavoce del Forum, dott.ssa Concetta Grosso, sottolinea come l’intimidazione non riguardi solo la persona coinvolta, ma «la democrazia, la libertà e il senso di responsabilità collettiva». Nel comunicato, Grosso evidenzia anche la reazione del primo cittadino: «La sua fermezza, il suo invito a non arretrare e a continuare ad amministrare con trasparenza sono un segnale importante per l’intero territorio del Tirreno cosentino».

Il Forum, ribadendo la piena solidarietà al sindaco De Tommaso, richiama inoltre l’urgenza di garantire condizioni di sicurezza adeguate agli amministratori che operano in contesti difficili. «Confidiamo nel lavoro degli inquirenti – si legge ancora nella nota – affinché si possa risalire rapidamente ai responsabili e restituire serenità a San Lucido».

Nella parte conclusiva del comunicato, il Forum del Terzo Settore Tirreno Cosentino rinnova il proprio impegno quotidiano nella promozione della legalità e della coesione sociale: «Continueremo a lavorare accanto alle istituzioni e ai cittadini per costruire territori più giusti, più sicuri e più solidali», afferma la portavoce.

Un messaggio chiaro, che si unisce al coro di condanna proveniente dal mondo civico e associativo, mentre le indagini proseguono per individuare chi ha voluto colpire ancora una volta il primo cittadino di San Lucido.