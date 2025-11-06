Nuove Radici apre il dibattito a Corigliano Rossano, al via gli incontri sulle grandi e piccole vertenze del territorio
Discutere, analizzare e proporre eventuali soluzioni ai problemi del territorio e della città di Corigliano Rossano.
Con questo obiettivo il comitato civico Nuove Radici invita giovani, associazioni, movimenti politici, cittadini ad un primo incontro propedeutico alla organizzazione di un cartellone di iniziative tese ad affrontare piccole e grandi vertenze territoriali.
Dalla sanità alla giustizia, dalle infrastrutture ai trasporti: lo scopo è quello di sviluppare quel senso civico ormai sopito nella cittadinanza che si vuole invitare a riflettere sugli aspetti politici nel senso più puro del termine, quindi legati al miglioramento della qualità della vita attraverso il confronto, lo scambio di idee, il dibattito.
Il primo appuntamento pubblico, aperto a tutti è fissato per domani, giovedì 6 novembre alle 18 nella sede del Wwf di Corigliano Rossano, in via Bernardino Telesio a Rossano