Nuovi progetti e azioni per la crescita del territorio da parte del consiglio comunale di Cinquefrondi

Il Consiglio Comunale di Cinquefrondi, riunitosi il 30 luglio, ha sancito una serie di iniziative che segnano un passo importante verso lo sviluppo del territorio, il rafforzamento dei servizi e la coesione della comunità.

Una seduta ricca di contenuti, durante la quale il Sindaco ha illustrato progetti, risorse e scelte strategiche, restituendo un’immagine di un Comune dinamico, attento e proiettato al futuro.

Un’estate tra cultura e identità

Con il mese di agosto alle porte, prende il via il programma dell’Estate Cinquefrondese 2025, un calendario di eventi che coniuga tradizione, musica e intrattenimento.

L’apertura sarà affidata al gruppo musicale locale Etnosound, espressione autentica del territorio, mentre la chiusura vedrà protagonista Sarah Toscano, artista di rilievo nazionale. Un’estate pensata per rafforzare il senso di appartenenza e promuovere la vivacità culturale della cittadina.

Rigenerazione urbana e sicurezza: i cantieri del cambiamento

Sono stati avviati i lavori per il rifacimento del manto stradale sia nel centro urbano che nelle aree periferiche. Al contempo, è in corso la messa in sicurezza della Contrada Corvo, un intervento atteso dalla popolazione.

Un altro segnale importante arriva dalla Regione Calabria, che ha stanziato 500.000 euro destinati al recupero e al riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, trasformandoli in opportunità di riscatto e sviluppo.

Solidarietà internazionale: nasce la collaborazione con Francesco Cimino

Dopo un incontro pubblico molto partecipato, l’Amministrazione ha ufficializzato la partnership con l’associazione guidata da Francesco Cimino, impegnata in missioni umanitarie in Madagascar. Il Comune di Cinquefrondi affiancherà le attività del progetto, confermando la sua attenzione ai valori della solidarietà e dell’impegno globale.

Sanità e dolore: una ferita aperta

Con profonda commozione, il Sindaco ha ricordato la recente tragedia che ha colpito la comunità, con la perdita di una bambina di 12 anni. Un episodio che ha messo in evidenza le gravi lacune del sistema sanitario locale.

L’Amministrazione ha espresso la propria indignazione e ha rilanciato con forza la richiesta di un servizio di emergenza efficace, capace di rispondere con tempestività ai bisogni dei cittadini.

Legalità e istituzioni: basta scorciatoie comunicative

Nel suo intervento, il Sindaco ha anche richiamato i consiglieri comunali in particolare quelli di minoranza al rispetto dei canali istituzionali per ogni comunicazione e richiesta formale.

Un invito chiaro a evitare l’uso improprio di social e stampa per fini politici, ribadendo l’importanza della correttezza istituzionale come fondamento del confronto democratico.

Le decisioni del Consiglio Comunale

Durante la seduta, sono state approvate diverse delibere rilevanti:

Variazione di bilancio

Il Consiglio ha ratificato una variazione al bilancio comunale, destinando nuove risorse a tre ambiti fondamentali: l’organizzazione dei centri estivi, l’ampliamento del cimitero e l’acquisto di materiali didattici per le scuole.

Equilibri di bilancio confermati

Approvata anche la salvaguardia degli equilibri di bilancio. La relazione tecnica e il parere del Revisore dei Conti hanno certificato la stabilità finanziaria dell’Ente, con un bilancio in pieno equilibrio tra entrate e uscite.

Via libera al centro polisportivo con piscina

È stato approvato lo schema di convenzione per la realizzazione di un nuovo centro polisportivo con piscina, nato da una proposta privata legata a una lottizzazione già autorizzata. Il dibattito in aula ha messo in luce alcune incoerenze all’interno della minoranza, con posizioni discordanti tra dichiarazioni e voto espresso.

Energia pulita per la comunità: nasce “Cinquefrondi CER della Piana”

All’unanimità è stata approvata l’anticipazione del progetto per la nascita della Comunità Energetica Rinnovabile, in collaborazione con l’Università della Calabria e ConfCommercio. Obiettivo: produrre energia da fonti rinnovabili per uso collettivo e privato, con vantaggi ambientali ed economici. A settembre si terrà un’assemblea pubblica per presentare i dettagli e coinvolgere la cittadinanza.

Tribunale, la battaglia simbolica per il ripristino

Infine, il Consiglio ha approvato una delibera simbolica per chiedere la riapertura del Tribunale di Cinquefrondi, come segnale forte verso il Governo. Già domani, il Sindaco invierà una lettera ufficiale al Ministero competente per dare avvio a un’azione istituzionale che mira a riaffermare i diritti del territorio.

Una sorpresa finale: segno di identità e orgoglio cittadino

A conclusione della seduta, il Sindaco e l’Amministrazione hanno voluto donare alla comunità un simbolo visibile e duraturo del senso di appartenenza: è stata svelata una scritta decorativa con lo stemma comunale sul muro antistante la Casa Comunale. Un gesto semplice ma carico di significato, che celebra l’identità di Cinquefrondi e rafforza il legame tra istituzioni e cittadini.

Cinquefrondi guarda avanti, con impegno e visione

Dalle infrastrutture alla cultura, dalla solidarietà internazionale alla sostenibilità ambientale, l’Amministrazione continua a lavorare con responsabilità e spirito innovativo. Le scelte adottate confermano una direzione chiara: migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovere la legalità e valorizzare il potenziale del territorio.