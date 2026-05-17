Nuovo Aeroporto dello Stretto, Cirillo: «Giorno importante, Reggio e la Calabria continuano a volare e a crescere

«Un giorno importante per Reggio Calabria, per l’intera Calabria e anche per gli amici siciliani.

L’inaugurazione della nuova aerostazione dell’Aeroporto dello Stretto rappresenta un risultato concreto, il segno di una visione politica che ha saputo credere in questo scalo quando, solo qualche anno fa, se ne paventava persino la chiusura».

È quanto dichiara il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, in occasione dell’inaugurazione della nuova aerostazione dell’Aeroporto dello Stretto.

«Un ringraziamento particolare prosegue Cirillo va all’onorevole Francesco Cannizzaro, per l’emendamento da 25 milioni di euro che ha consentito di avviare un percorso decisivo per l’ammodernamento dell’aeroporto.

Un altro ringraziamento va al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per il lavoro svolto sul sistema aeroportuale calabrese e per gli accordi che hanno permesso di rafforzare in modo significativo la presenza di nuove rotte e nuovi vettori, a partire da Ryanair.

Oggi raccogliamo i frutti di una scelta lungimirante: credere nell’aeroporto quando altri ne immaginavano il declino».

«Adesso conclude il presidente del Consiglio regionale la sfida è consolidare questo risultato.

L’aeroporto di Reggio Calabria è passato dall’essere un’infrastruttura destinata al declino a sfiorare oggi il milione di passeggeri annui, proponendosi sempre di più come motore di sviluppo non solo per la nostra regione, ma per tutta l’area dello Stretto.

La nuova aerostazione, moderna, funzionale e all’avanguardia, dimostra che la Calabria e la Reggio che vogliamo sono possibili.

Quando ci sono idee chiare, capacità amministrativa e amore per il territorio, anche le sfide più difficili diventano realtà. La Calabria continua a volare e a crescere. Ed è bello che questo messaggio parta oggi proprio da Reggio Calabria».

Francesco Chindemi