Nuovo appuntamento con “I giorni dell’olio con tappa a Cassano da Brogna

Il viaggio sensoriale nel cuore della Calabria continua con “I giorni dell’olio – EVO experience”, un’iniziativa che sta portando appassionati e curiosi alla scoperta delle eccellenze dell’olio extravergine d’oliva della regione.

Nei giorni scorsi, il tour ha fatto tappa presso l’azienda olearia Brogna situata a Cassano allo Ionio, regalando ai partecipanti un’esperienza autentica e immersiva.

Tra uliveti secolari e impianti di produzione all’avanguardia, gli ospiti hanno potuto degustare l’Olio di Calabria Igp, scoprendo le sue caratteristiche organolettiche e le peculiarità che lo rendono un prodotto unico nel panorama olivicolo italiano.

L’evento non è solo un’occasione per assaporare l’olio, ma anche per comprendere il lavoro e la tradizione che si celano dietro ogni bottiglia.

Gli esperti hanno guidato i presenti attraverso percorsi di assaggio, spiegando come riconoscere un olio di qualità e come abbinarlo al meglio nelle preparazioni culinarie.

L’iniziativa è finanziata dal FEASR – PSR Calabria 2014/2020, nell’ambito della Misura 3 – Intervento 3.2.1, un progetto che punta a valorizzare le eccellenze agroalimentari calabresi e a diffondere la cultura dell’olio extravergine di oliva.

“I giorni dell’olio – EVO experience” prosegue il suo tour con nuove tappe e nuovi incontri dedicati alla promozione di questo tesoro gastronomico. Un viaggio tra sapori, territori e tradizioni che celebra l’olio extravergine d’oliva calabrese come simbolo di qualità e autenticità.

Piena soddisfazione, per tutto il tour e per l’iniziativa che non smette di sorprendere, è stata espressa dal presidente del Consorzio Massimino Magliocchi ma soprattutto dai produttori e dai consorziati che riescono ad aprire le porte delle loro aziende ad appassionati ed addetti ai lavori.