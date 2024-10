Nuovo asilo a Le Castella, al via il progetto per la sua assegnazione

È stato pubblicato dalla Stazione Unica Appaltante di Crotone il bando per l’assegnazione dei lavori del nuovo asilo nido nella frazione Le Castella.

Il progetto, approvato a settembre con Delibera di Giunta, è finanziato interamente con fondi PNRR per un importo di 1.008.000 euro e rientra nel “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”

L’iniziativa, fortemente voluta e sostenuta dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, si inserisce in un ampio piano di ammodernamento delle strutture educative locali per offrire spazi adeguati alla crescita e alla cura dei bambini.

La nuova struttura, situata lungo la Strada Provinciale 44, disporrà di 42 posti: il progetto rientra nelle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), volto a rilanciare l’economia e a migliorare la qualità dei servizi educativi.

Isola di Capo Rizzuto si conferma ancora una volta tra i comuni più attivi in Italia per quanto riguarda la capacità di accesso ai fondi PNRR, specialmente nell’ambito dell’edilizia scolastica e dei servizi per la prima infanzia.

Il Sindaco Maria Grazia Vittimberga ha espresso grande soddisfazione: “Questa amministrazione sta facendo grandi passi avanti per garantire spazi sicuri, moderni e adatti alla crescita e all’apprendimento.

Con il bando per il nuovo asilo nido a Le Castella, stiamo proseguendo nella direzione che abbiamo scelto sin dall’inizio: investire nelle scuole e nei servizi educativi del nostro territorio.”

Il Sindaco ha ricordato che il nuovo asilo è solo uno dei numerosi interventi in corso: “Abbiamo riaperto la scuola di Sant’Anna, chiusa da anni, e avviato la costruzione di una nuova scuola nella stessa zona. Sono in fase di realizzazione due nuove mense scolastiche, a Le Castella e in Via Libertà, mentre una terza sorgerà a San Rocco.

E’ in costruzione il Polo dell’Infanzia su Via Le Castella. Inoltre, abbiamo completato i lavori di sicurezza e ristrutturazione in quasi tutte le strutture scolastiche del territorio, e altre sono in corso o in fase di progettazione”.