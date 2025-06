Nuovo ospedale della sibaritide, Dora Mauro “incendio preoccupante, serve fare chiarezza subito”

«Esprimo piena solidarietà ai lavoratori e alle imprese coinvolti nell’incendio divampato nel cantiere del nuovo ospedale della Sibaritide, alcuni dei quali sono rimasti feriti mentre svolgevano il loro lavoro. Episodi come questo non possono passare sotto silenzio né essere archiviati in fretta».

A parlare è Dora Mauro, coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia, che interviene pubblicamente dopo l’episodio avvenuto nelle scorse ore nell’area del nuovo presidio sanitario in costruzione.

«Siamo davanti a un fatto grave continua Mauro e non è la prima volta che si verificano episodi anomali o sospetti in quell’area. Serve trasparenza, serve chiarezza e, soprattutto, servono risposte. Non possiamo permettere che episodi simili generino ulteriore sfiducia o allunghino i tempi per la consegna di una struttura attesa da anni».

La rappresentante cittadina del partito di FDI esprime «piena fiducia nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, che siamo certi sapranno individuare ogni responsabilità.

Ma come rappresentanti politici e istituzionali abbiamo il dovere di mantenere alta l’attenzione, perché dietro la costruzione di questo ospedale non ci sono solo cantieri e cemento, ma attese, speranze e necessità concrete di un intero territorio».

«Abbiamo bisogno ribadisce Mauro di un presidio sanitario moderno, capace di organizzare meglio i servizi e di gestire in modo più efficiente il personale. Abbiamo bisogno di strutture sicure, ben fatte, ma soprattutto libere da qualunque interferenza che possa compromettere l’efficienza dei lavori».

«A chi in quell’ospedale lavora ogni giorno e a chi è stato colpito fisicamente o psicologicamente da questo episodio, la nostra vicinanza concreta. Come Partito saremo presenti, vigili, determinati a pretendere che tutto sia chiaro.

La salute pubblica non è merce su cui speculare, né campo di battaglia per interessi nascosti e chi ha sbagliato deve pagare. Non possiamo permettere che situazioni poco trasparenti rallentino ancora un’opera che la comunità aspetta da troppo tempo».