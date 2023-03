Nuovo protocollo d’intesa con il Conad di Condofuri ed Eventi di Animazione Territoriale

Condividi

La solidarietà espressa in seno al progetto “VI.VO.”- VICINATI VOLONTARI sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD”, capofila l’Istituto per la Famiglia sez. 55 Condofuri (RC) ha innescato visibili effetti a catena.

Professionisti ed esercizi commerciali esprimono approvazione per l’impatto positivo che il progetto sta avendo sul territorio di Condofuri, Bagnara, Bruzzano e Molochio e offrono la propria disponibilità per attivare nuovi servizi.

Il Conad di Condofuri ha accolto con apprezzamento l’iniziativa aderendo con un formale protocollo di intesa ed offrendo dal reparto Pronto-Cuoci piatti pronti per i beneficiari del progetto che i volontari distribuiscono costantemente presso la sede IPF 55 ed anche a domicilio.

Già da tempo tenevano in considerazione e partecipavano con assiduità alle iniziative solidali del Capofila di VI.VO. l’IPF 55, realtà consolidata e stimata sul territorio.

I sostenitori dell’iniziativa ci tengono a ricordare che combattere lo spreco alimentare e redistribuire le eccedenze facendogli acquisire valore sociale è un dovere della popolazione attiva. Fare la spesa intelligente è anche acquistare una piccola porzione in più per chi non ha le nostre stesse possibilità e cucinare un piatto in più e donarlo dovrebbe diventare un’abitudine quotidiana.

Spiega la responsabile di zona Condofuri e Bruzzano Carmen Iaria “Siamo orgogliosi del fatto che i cittadini ormai conoscano a memoria lo slogan del progetto- “ILLUMINA LA TUA VITA, DIVENTA VOLONTARIO” che continua ad ispirare e motivare molti nuovi volontari che sono impegnati a prestare il proprio servizio a favore del vicinato con ogni sorta di attività, dall’accompagnamento, al sostegno attivo, alle attività per minori.

Il nostro obiettivo è sicuramente individuare i bisogni emergenti e colmare il più possibile i dislivelli sociali. Il volontario è una risorsa per l’intera comunità, arriva dove lo stato e i servizi non riescono ad arrivare. È fondamentale creare una rete di aiuti per garantire a tutti pari dignità.”

Cogliamo l’occasione per presentarvi due dei prossimi eventi programmati dal progetto:

08 Marzo 2023 – Brancaleone (RC) – Evento di Piazza ore 16,30

25 Aprile 2023 – CONDOFURI (RC) – VI.VO. DAY presso Rifugio Adullam – Incontro tra volontari e beneficiari e pranzo di beneficienza

Il Vi.Vo. Day in particolare è un momento aggregativo fondamentale perché permette l’incontro, il confronto e la conoscenza più approfondita di tutti gli attori impegnati nel progetto, offrendo stimoli e ispirando strategie concertate attraverso l’apporto di ogni parte sociale. Non è infatti raro che uno stesso beneficiario venga coinvolto in altre azioni di progetto e si trasformi in volontario motivato ed attivo attraverso queste occasioni di crescia sociale.

Altri due eventi sono ancora in programmazione nel comune di Bagnara, Molochio, Bruzzano e Condofuri con un solo obiettivo, coinvolgere, stimolare e sensibilizzare la popolazione a donare il proprio tempo, la propria professionalità, i beni inutilizzati per contribuire ad una catena di solidarietà con il vicinato.

COSA PUOI FARE INSIEME A NOI?

Dai la tua adesione al progetto donando al tuo vicinato più prossimo:

Il tuo tempo per soggetti bisognosi, anziani, fragili, minori (assistenza, cura, ascolto, accompagnamento per disbrigo pratiche, etc.)

La tua professionalità se sei infermiere, avvocato, dottore, insegnante, professionista, psicologo ecc

Vestiario, giocattoli, arredi, mobilio che non usi

I tuoi libri ed il materiale scolastico inutilizzato

Alimenti e beni di prima necessità

Le tue rimanenze di magazzino se hai un esercizio commerciale

Le tue idee e le tue iniziative, proponile e cercheremo di svilupparle insieme!

CONTATTI: CAPOFILA PROGETTO – Associazione di Volontariato

ISTITUTO PER LA FAMIGLIA SEZIONE 55 – CONDOFURI (RC)

MAIL: vivo.progetto@gmail.com ipfsez55condofuri@email.it Tel: 3409771302

BLOG ESPERIENZE CON IL SUD: https://www.esperienzeconilsud.it/vivovicinativolontari/

FACEBOOK: PROGETTO VI.VO.

ED INSTAGRAM: VI.VO. VICINATI VOLONTARI