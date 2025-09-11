Occhiuto indica la rotta, Straface “Casa Calabria 100 è un passo concreto nel percorso di rinascita dei borghi”

Non un annuncio estemporaneo, ma l’indicazione chiara di un percorso virtuoso già sperimentato in regioni modello come il Trentino e che oggi viene rilanciato in Calabria con risorse certe e una visione di sviluppo.

Con Casa Calabria 100, il presidente Roberto Occhiuto prosegue e rafforza una strategia che guarda alle aree interne e ai borghi come cuore della rinascita della nostra terra.

La desertificazione dei borghi dichiara la Consigliera regionale Pasqualina Straface, candidata di Forza Italia nella Circoscrizione Nord – è un’emergenza nazionale che riguarda in modo drammatico la Calabria.

Ma a differenza di chi si limita a denunciare, con il presidente Occhiuto in questi quattro anni abbiamo già scritto una pagina diversa: risorse europee mirate, bandi dedicati all’entroterra, incentivi al ripopolamento e, per la prima volta, un assessorato ad hoc per le minoranze linguistiche. È un’attenzione senza precedenti che oggi si arricchisce di un nuovo tassello.

Il progetto annunciato in questi giorni si fonda sulla revisione del quadro comunitario che consente di destinare risorse ingenti al diritto all’abitare: fino a 100.000 euro per chi deciderà di trasferirsi e ristrutturare casa nei comuni delle aree interne.

Una misura che non nasce dal nulla, ma che si inserisce in un disegno più ampio che ha già visto la Regione Calabria investire su bandi dedicati ai borghi, sul sostegno alle comunità linguistiche storiche e sulla valorizzazione del patrimonio identitario dell’entroterra.

In questi anni aggiunge Straface abbiamo dimostrato che la Calabria non è condannata allo spopolamento. Lo abbiamo fatto sostenendo i giovani con strumenti innovativi come Yes I Start Up Calabria, il percorso di formazione e accompagnamento che ha dato a migliaia di ragazzi l’opportunità di aprire un’attività imprenditoriale a 1.300 di loro, restando nella propria terra.

Un’esperienza di successo che ha registrato numeri straordinari, facendo scuola anche a livello nazionale.

Oggi, grazie a questo percorso, non solo sono nate migliaia di nuove attività imprenditoriali ma queste hanno generato oltre 3.000 posizioni reddituali e contributive con ricadute occupazionali dirette e indirette.

Sono scelte, insomma, che hanno letteralmente bloccato i nostri ragazzi alle stazioni, pronti a partire con le valigie in mano, convincendoli a rimanere, a costruire futuro qui. Oggi, con Casa Calabria 100, questa stessa filosofia si applica alle case, alle famiglie e ai territori delle aree interne.

Mentre altri si limitano a fare polemiche conclude Straface noi costruiamo.

Non servono Cassandre del disfattismo, servono politiche coraggiose e concrete. Con Occhiuto, Forza Italia e il centrodestra stiamo dimostrando che la Calabria può crescere, e lo fa partendo dai borghi, dalle aree interne e dalle comunità più autentiche. Perché questa è la Calabria che Cresce, questa è la Calabria che Amo.