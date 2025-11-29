“Occhju non vidi, cori non doli”: quando il teatro diventa terapia e l’anima sale sul palco

Domenica 14 dicembre alle ore 17:30, il Teatro Comunale di Catanzaro (Corso Mazzini 82-84) ospiterà un evento teatrale straordinario che va ben oltre la semplice rappresentazione scenica: “Occhju non vidi, cori non doli”, commedia in due atti in vernacolo calabrese della Compagnia Teatrale “G. Francolino – S. Manco” della Residenza Psichiatrica Villa Arcobaleno di Limbadi (VV).

“Non siamo attori di professione, ma professionisti dell’anima” questo il manifesto artistico della compagnia, che racchiude l’essenza di un progetto teatrale unico nel suo genere.

La performance, curata dalla Cooperativa Sociale CO.RI.S.S., rappresenta un esempio concreto di come l’arte possa trasformarsi in strumento terapeutico, dove diagnosi diventano dialoghi, terapie si trasformano in battute e fragilità si convertono in applausi.

La commedia, scritta da Marcello G. Faranna e Giovanni Marsala, celebra la lingua e le tradizioni calabresi, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi nei ritmi, nei suoni e nell’ironia del vernacolo locale.

Presentata dalla bravissima Annarita Palaia, “Occhju non vidi, cori non doli” promette di far sorridere, commuovere e riflettere, dimostrando come il teatro possa abbattere ogni barriera e pregiudizio.

L’ingresso, al prezzo simbolico di €12,00, non è solo un biglietto per uno spettacolo: è un gesto concreto di solidarietà.

L’intero ricavato sarà destinato alla raccolta fondi a sostegno delle attività della Cooperativa CO.RI.S.S., permettendo di continuare a sostenere progetti innovativi di inclusione sociale e riabilitazione attraverso l’arte.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Catanzaro e del supporto di importanti realtà del territorio, tra cui il Lions Club Catanzaro “Rupe Ventosa”, Leo Club Catanzaro “Rupe Ventosa” e Caffo “Vecchio Amaro del Capo”, testimonianza di come la comunità calabrese creda fermamente nel valore sociale e culturale di questa iniziativa.

Biglietti disponibili online su www.ilcomunalecz.it o presso il botteghino del teatro.

Contatti:

Tel: 0961 998901 – 388 3410973

Instagram: co.ri.s.s._cooperativasociale

Facebook: Coriss

Web: www.coriss.it

Non perdete l’occasione di assistere a uno spettacolo che vi farà ridere, emozionare e credere nel potere trasformativo del teatro. Perché quando l’anima sale sul palco, ogni rappresentazione diventa un miracolo.

“Abbiamo trasformato diagnosi in dialoghi, terapie in battute e fragilità in applausi”

Vi aspettiamo numerosi domenica 14 dicembre!