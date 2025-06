Odissea 2000 celebra 30 anni di destinazione turistico esperenziale

Quello dell’Acquapark di Corigliano-Rossano può essere considerato a tutti gli effetti un modello innovativo, riuscito ed in progress di visione turistico-esperienziale applicata.

Anzi, con tutte le declinazioni di sviluppo interno ed esterno indotti in questi 30 anni, Odissea 2000 può e deve essere considerato uno di quegli esperimenti di progettazione turistica inclusiva, multi-tematica e di area vasta che di più ha anticipato tempi, contenuti e metodi, nell’intero Sud Italia, di quella che oggi, non solo nel dibattito di settore, viene considerata e definita una destinazione.

L’esser stati, infine, protagonisti dal Mezzogiorno e dalla Calabria di questa speciale pagina di impresa, di comunicazione, di marketing territoriale e di sviluppo restituisce a tutti non solo soddisfazione ed orgoglio per l’intuito e la determinazione mai venuta meno, ma anche e soprattutto consapevolezza, prospettive e stimoli a replicare un modello dimostratosi capace di superare epoche ed esigenze diverse e di dettare tendenze e aspettative in più generazioni.

L’esperienza complessiva e quasi mitologica di Odissea 2000, un caso di successo riletto oggi alla luce del dibattito territoriale, regionale e nazionale sulle destinazioni turistiche, sarà protagonista sabato 14 giugno del primo di una serie di diversi momenti di condivisione, di confronto e soprattutto di festa per lo speciale trentesimo anniversario dell’Acquapark dei record che con questa consapevolezza inaugurerà la sua stagione 2025.

Odissea 2000, 30 anni di Destinazione Turistico-Esperienziale. È, questo, il titolo e tema del confronto che sarà ospitato, a partire dalle ore 11, all’interno dell’unico parco acquatico italiano dedicato al mito di Ulisse e col maggior numero di attrazioni acquatiche in Italia.

Coordinati e sollecitati da Lenin Montesanto, responsabile comunicazione strategica ed istituzionale di Odissea 2000, all’evento interverranno anche il Direttore dell’AcquaPark Odissea 2000 Milena Marino, il Direttore Marketing Daniele Cipollina, il Sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi, il Presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante, il Fumettista, curatore del Giornalino Marina e Marino che sarà presentato per l’occasione, Antonio Federico, il Dirigente Scolastico dell’IIS Majorana di Corigliano-Rossano Saverio Madera, la Pedagogista e Direttrice del Polo Infanzia Magnolia di Corigliano-Rossano Teresa Pia Renzo, il Maestro orafo e ambasciatore Unicef Michele Affidato, il senatore Ernesto Rapani e la Presidente della Terza Commissione del Consiglio Regionale Pasqualina Straface.

Ospitato nel punto ristoro Olympus – Il pranzo degli dei, con la cui inaugurazione è stata aperta ufficialmente la stagione 2024, seguirà lo show cooking identitario con gli chef Ercole Villirillo, Enzo Barbieri, Antonio Franzè, Pietro Bloise e Antonino Farace.

Attraverso le avventure dei due simpatici cavallucci marini, Marina e Marino e di altri curiosi personaggi, ambientate proprio tra gli scivoli e le attrazioni di Odissea 2000, il fumetto affronta con leggerezza ma grande attenzione temi come la corretta alimentazione, il rispetto dell’ambiente e le buone pratiche quotidiane per uno stile di vita sostenibile, rendendo la lettura un momento di scoperta e riflessione.

Le illustrazioni, firmate dal noto fumettista calabrese Antonio Federico e arricchite da giochi, quiz e attività interattive, stimolano la fantasia.

Tra i diversi momenti previsti per lo speciale anniversario di Odissea 2000, è da non perdere quello in programma per domenica 6 luglio, in compagnia della carovana di Radio Kiss Kiss, confermata radio ufficiale dell’ormai storica oasi sulfurea del divertimento e per le famiglie, di Odissea 2000.

Si rinnova, infine, anche quest’anno la promo TUTTI BAMBINI. Chi acquisterà il biglietto d’ingresso entro lunedì 9 giugno, pagherà il prezzo ridotto.

Per farlo basta andare su www.odissea2000.it.