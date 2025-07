Odissea 2000, dopo Sal da Vinci tocca a Luk3 regalare emozioni e divertimento tra scivoli e piscine da record

Sarà LUK3, tra gli allievi più seguiti del celebre talent show Amici di Maria De Filippi, giovane artista emergente con milioni di streaming alle spalle, a salire domenica 13 luglio sul palco affacciato sull’Atena Gioc’Onda.

Fan e appassionati hanno tutto il tempo di ripassare i testi e poter cantare con lui i successi che lo hanno portato alla ribalta ed i brani del suo primo album Diciotto che raccoglie, tra i più apprezzati VALENTINE e PARIGI IN MOTORINO, oltre al singolo estivo BIANCA-PRADA, già virale su TikTok.

Dopo il successo di pubblico fatto registrare dalla performance di Sal Da Vinci che ha fatto cantare e ballare tutti gli ospiti del Parco Acquatico dei record con Rossetto e Caffè e L’amore e tu, sono attesi per l’estate di sole, emozioni, esperienze e adrenalina targata Odissea 2000, in ordine sparso, anche Trigno, il vincitore della sezione canto dell’edizione 2025 del talent Amici di Maria De Filippi; il suo collega Petit; Settembre, il vincitore di Sanremo Giovani 2024 con Vertebre; Serena Brancale, la cantautrice pugliese, polistrumentista, performer e compositrice di Aneme e core, presentata a Sanremo e Serenata, cantata in coppia con Alessandra Amoroso.

Saranno Max Poli e La Leti, conduttori de I mattinieri, il morning show di Radio Kiss Kiss in onda dal lunedì al venerdì, gli speaker che inaugureranno la serie di dirette dell’emittente radiofonica nazionale dall’AcquaPark Odissea 2000.

La coppia di radiofonici terrà il timone della nave di Ulisse sabato 12 e domenica 13 e sabato 19 e domenica 20 luglio. Dal 26 luglio al 3 agosto a fare compagnia agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss ci sarà Marta Martinez.

Chiuderà Alfio, conduttore de I Corrieri di Kiss Kiss e ormai volto e voce nota al popolo dell’Odissea 2000 da dove trasmetterà dal 4 al 24 agosto.