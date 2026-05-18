Odissea 2000 e Banco Alimentare insieme per la 32esima stagione

Contribuire a contrastare lo spreco alimentare e promuovere educazione alimentare, stili di vita sani e sostenibilità ambientale.

Per un’esperienza che per circa tre mesi accoglie quotidianamente famiglie, giovani e target diversi, veicolare in questa direzione momenti di riflessione e consapevolezza può aiutare a raggiungere anche piccoli, ma importanti risultati.

È da qui che nascono le due importanti partnership che accompagneranno la 32esima stagione pronta a prendere il via il prossimo sabato 13 giugno, 8 giorni prima dello scoccare ufficiale dell’Estate: quella con il Banco Alimentare Calabria e l’Associazione Radici Sane.

La 32esima stagione dell’AcquaPark sarà inaugurata con un momento di confronto al quale parteciperanno, tra gli altri, Francesco Falcone, presidente del Banco Alimentare della Calabria, ente che dal 2000 risponde alla domanda di cibo da parte di persone bisognose attraverso 627 organizzazioni partner territoriali raggiungendo più di 130 mila persone assistite indirettamente; Salvo Latino e Daniele Paci, agronomo di professione che realizza contenuti di qualità per aiutare i consumatori a mangiare meglio e in maniera più sana, rispettivamente presidente e testimonial di Radici Sane – APS, Associazione promotrice della proposta di legge sull’Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani nelle scuole, enti di istruzione e formazione di Forze Armate, Forze di Polizia e di pubblico soccorso.

Contribuire a promuovere il consumo responsabile delle bevande alcoliche.

Meta preferita anche e soprattutto da famiglie e comitive di giovani, il Management dell’Odissea 2000 ha deciso di rilanciare il proprio impegno di responsabilità sociale anche attraverso la promozione del consumo consapevole.

Quest’estate, infatti, sarà possibile degustare, tra uno scivolo e l’altro, al fresco dei gazebo, delle aree verdi e degli ombrelloni dell’oasi del divertimento, anche la nuova birra analcolica Tuborg Zero al Limone.

Tra gli altri momenti, ci sarà lo show cooking di alcuni tra i migliori ambasciatori della cucina calabrese. Salvatore Murano, Ercole Villirillo, Enzo Barbieri, Vincenzo Murano, Antonio Franzè, Luigi Quintieri e Paolo Caridi si cimenteranno con ricette identitarie per salutare l’avvio di questa nuova avventura.

Cavalca l’onda del divertimento. È, questo, il claim scelto per questa nuova stagione che per ben 87 giorni garantirà per tutti relax e divertimento puro, tanto per i piccoli frequentatori dell’Isola di Galatea che per i temerari del Big Olimpo o dello Skyron Rocket o, ancora, per quelli che amano aspettare le sirene sotto il palco dell’Atena Gioc’Onda per provare l’ebbrezza del mare in tempesta. Come negli anni passati saliranno su questo palco gli artisti più amati.