Odissea 2000 inaugura la 32° stagione in partnership con Banco Alimentare

Le sirene della Nave di Ulisse stanno per tornare a chiamare l’estate.

Sabato 13 giugno Odissea 2000 riapre la sua grande oasi del divertimento e inaugura la 32esima stagione, confermandosi Acquapark dei Record e destinazione turistico-esperienziale capace di unire acqua, sole, musica, famiglia, gusto, responsabilità sociale e promozione del territorio.

Il momento inaugurale sarà ospitato alle ore 11 all’interno di Olympus Il pranzo degli Dei.

Saranno presentate le novità della stagione 2026 e le iniziative di responsabilità sociale che accompagneranno l’estate, con particolare attenzione a sana alimentazione, contrasto allo spreco alimentare, sostenibilità ambientale e stili di vita consapevoli.

Coordinati e sollecitati da Lenin Montesanto, responsabile comunicazione strategica ed istituzionale di Odissea 2000, interverranno insieme al Direttore dell’AcquaPark Odissea 2000 Milena Marino e al Direttore Marketing Daniele Cipollina, Francesco Falcone, presidente del Banco Alimentare della Calabria;

Giuliana Malaguti, responsabile nazionale comunicazione Banco Alimentare; Salvo Latino e Daniele Paci, rispettivamente presidente e testimonial di Radici Sane – APS;

l’Assessore comunale alle politiche sociali Marinella Grillo; il Dirigente Scolastico dell’IIS Majorana Saverio Madera; Don Pino Straface, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati;

il Presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli; l’Assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface ed il Senatore Ernesto Rapani.

La main partnership principale con Banco Alimentare Calabria, insieme al percorso avviato con Radici Sane, racconta la volontà del management di Odissea 2000 di usare la forza popolare del parco per veicolare messaggi utili.

In un luogo frequentato ogni estate da famiglie, giovani, scuole, comitive e turisti, parlare di spreco alimentare, educazione ambientale e stili di vita sani significa trasformare il divertimento anche in occasione di consapevolezza.

In questo quadro di attenzione agli stili di vita consapevoli rientra anche la partnership con Carlsberg Italia e Tuborg Zero al Limone, nuova birra analcolica arricchita con succo di vero limone, fresca, contemporanea e pensata per chi cerca gusto senza rinunciare ad uno stile di vita equilibrato.

Prodotta in Italia presso il Birrificio Angelo Poretti di Induno Olona, nasce da una ricetta dei mastri birrai di Carlsberg Italia ed è in linea con la promozione di un consumo conviviale, moderato e responsabile.

A seguire, Olympus – Il pranzo degli Dei ospiterà lo show cooking identitario con alcuni tra gli ambasciatori più riconosciuti della cucina calabrese di qualità.

Da Salvatore Murano a Ercole Villirillo, da Enzo Barbieri a Vincenzo Murano, da Antonio Franzè a Luigi Quintieri e Paolo Caridi, saranno loro a raccontare attraverso piatti, prodotti e creatività il valore gastronomico della nuova 32esima stagione.

Tradizione contadina, mare, prodotti del territorio e ricerca culinaria diventeranno parte della festa inaugurale, confermando il ruolo del parco anche come vetrina del gusto e dell’identità calabrese.

Cavalca l’onda del divertimento è il claim scelto per questa nuova stagione 2026.

Per 87 giorni, dai piccoli dell’Isola di Galatea ai più temerari dello Skyron Rocket, dalle famiglie in cerca di relax ai giovani pronti a vivere l’energia di Atena Gioc’Onda, Odissea 2000 tornerà ad essere una delle mete più attese dell’estate calabrese.

Una stagione che parte prima dell’estate ufficiale e conferma la vocazione dell’Acquapark dei Record: allungare il tempo delle vacanze, generare esperienze e raccontare una Calabria accogliente, dinamica e capace di sorridere.