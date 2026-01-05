Oggi a Tarsia Musei Experience, un evento per vivere la cultura con tutti i sensi

Esiste un modo diverso di attraversare i luoghi della cultura ed è quello di non limitarsi a visitarli, ma abitarli, ascoltarli, sentirli, assaporarli.

È questo lo spirito che anima Musei Experience, l’evento in programma oggi (lunedì 5 gennaio) inserito nel più ampio carnet degli eventi di Natale a Tarsia 2025/2026.

Dal pomeriggio fino al calar della sera, il Museo Civico e della Civiltà contadina del Centro polivalente e il Museo di Storia naturale della Calabria di Palazzo Rossi diventeranno tappe di un percorso lento e coinvolgente, dove arte, storia, natura e gusto si intrecciano in un’unica esperienza.

E poi, ancora, degustazioni enogastronomiche, musica dal vivo, con un concerto d’arpa del maestro Anna Azzinnari ed un violin show del maestro Andrea Micieli, insieme a racconti identitari accompagneranno cittadini e visitatori in un viaggio pensato per chi crede che la cultura non sia solo da osservare, ma da vivere insieme.

Ad annunciare l’appuntamento è il Sindaco Roberto Ameruso, sottolineando il valore profondo dell’iniziativa. Musei Experience dice nasce dall’idea che la cultura non debba restare ferma nelle teche o nei pannelli, ma diventare incontro, emozione condivisa, racconto vivo.

È un invito a rallentare, a riscoprire i nostri luoghi con uno sguardo nuovo, capace di unire memoria, bellezza e convivialità. Un’esperienza, insomma, pensata per chi ama le radici quando sanno trasformarsi in relazione, per chi riconosce nei musei non solo spazi di conservazione, ma luoghi di comunità.

L’evento di oggi è reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune, il Museo Civico e della Civiltà Contadina, il Museo di Storia Naturale della Calabria e le Riserve Naturali del Lago di Tarsia e della Foce del Crati, in sinergia con il progetto VisitTarsia.

Il percorso sensoriale è arricchito dal contributo dei partner enogastronomici AKRA – Vini di Calabria (Tenuta Santavenere), Le delizie di Rita – Dal mio orto a casa tua e da degustazioni di formaggi della nuova attività nata a Tarsia Caseificio Ameruso, che accompagneranno l’esperienza culturale con i sapori autentici del territorio, rafforzando il legame tra identità, gusto e paesaggio.

Musei Experience si inserisce nel percorso più ampio di Natale a Tarsia 2025/2026, un calendario che, dall’8 dicembre scorso, ha animato il paese con eventi diffusi e partecipati.

Dalle tombolate di comunità al Villaggio di Babbo Natale, dalla Banda dei Babbi Natale alla rassegna teatrale, fino a Tarsia Città dell’Olio in Festa, un must della programmazione socio-culturale invernale che mette al centro uno dei prodotti identitari cardine della Valle del Crati.

Ogni appuntamento ha contribuito a trasformare piazze, palazzi storici, teatro e spazi pubblici in luoghi di incontro e condivisione, osservando una precisa visione dell’Amministrazione comunale mirata a far vivere, il borgo ed il territorio, a famiglie e visitatori in modo complessivo.

Il cartellone natalizio si avvia ora alla sua conclusione. Domani (martedì 6 gennaio), giorno dell’Epifania, a Palazzo Rossi, alle ore 20.30, si terrà l’ultima Tombolata di Natale, a cura del Circolo Anziani Maria Santissima.

Un momento semplice e autentico conclude Ameruso che chiuderà il percorso natalizio nel segno della convivialità e della partecipazione.