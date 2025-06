Ok del consiglio regionale alla legge sulla rete reumatologica, Straface “dignità e cura per i pazienti”

Approvando oggi in Consiglio Regionale la legge che riconosce la rilevanza sociale delle malattie reumatologiche e istituisce un quadro normativo stabile per l’attuazione della Rete Reumatologica Regionale, la Calabria dimostra ancora una volta di anticipare i tempi.

Si tratta di un traguardo importante, un atto di responsabilità e di giustizia verso migliaia di pazienti calabresi che quotidianamente affrontano il disagio di patologie silenziose, spesso sottovalutate, dolore cronico, infiammazioni debilitanti e limitazioni motorie.

È quanto dichiara la Presidente della Terza Commissione regionale sulla Sanità e Attività sociali, formative e culturali e prima firmataria della Proposta di Legge approvata oggi (mercoledì 25), Pasqualina Straface, esprimendo soddisfazione per il voto favorevole espresso dall’Aula e sottolineando che questo importante risultato è stato reso possibile anche grazie al contributo fondamentale di APMARR – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, che ha partecipato con competenza e concrete proposte al percorso della legge e alla redazione del testo.

Il Consiglio Regionale aggiunge continua a dimostrare un impegno incessante nel promuovere un’attività legislativa che, anche in Calabria, è finalmente al passo con i tempi, diventando punto di riferimento anche per le legislazioni nazionali ed europee.

Ne sono esempio i tantissimi provvedimenti approvati in questi anni che sono diventati modello anche per altre Regioni. E quella sul riconoscimento rilevanza sociale delle malattie reumatologiche e per l’attuazione della Rete reumatologica regionale è tra queste.

L’impianto normativo introduce diverse novità. Prevede l’istituzione degli ambulatori multidisciplinari con un approccio integrato e l’attuazione della rete reumatologica regionale; promuove la digitalizzazione che assicurerà maggiore efficienza dei processi di prescrizione e distribuzione dei farmaci per i pazienti reumatologici e l’attuazione del Piano Terapeutico Informatizzato per la gestione delle relative terapie farmacologiche; prevede l’integrazione tra i servizi esistenti e il terzo settore, con il riconoscimento e la valorizzazione del contributo degli ETS che si avvalgono di volontari per le persone affette da malattie reumatologiche.

Con la Legge viene istituito il Registro regionale delle patologie reumatologiche. Infine, viene introdotta la clausola valutativa, una delle innovazioni più rilevanti del testo: la Giunta sarà tenuta, annualmente, a trasmettere una relazione dettagliata sull’attuazione della legge alla competente Commissione consiliare.

La redazione del rapporto dovrà avvenire in collaborazione con le associazioni dei pazienti, gli operatori sanitari e i caregiver, valorizzando l’esperienza dei territori e la voce di chi vive ogni giorno la complessità della patologia.