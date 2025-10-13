Oktoberfest Calabria 2025: un evento che fa muovere un territorio spinto da persone, musica e passione
Durante la conferenza si è infatti parlato anche delle migliaia di persone che hanno già prenotato la loro esperienza all’Oktoberfest Calabria, provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero.
A illustrare il programma artistico è stato Walter Sposato, direttore artistico e referente di WISEA Eventi durante la conferenza.
Il 27 ottobre sarà una serata speciale, organizzata in collaborazione con l’associazione La Terra di Piero, che vedrà parte del ricavato devoluto in beneficenza. Sul palco saliranno Kresta, Villazuk e Hosteria di Gio, tre progetti musicali che rappresentano l’anima creativa della Calabria.
Non mancherà uno spazio dedicato alla sensibilizzazione: una delle domeniche sarà presente il SERD di Cosenza, con un intervento rivolto alle famiglie sul tema della prevenzione, a spiegare il tutto è stata la Dott.ssa Annamaria Coscarello.
L’evento sarà aperto ogni sera dalle ore 19:30, mentre la domenica dalle 12:00 alle 23:00 con orario continuato.