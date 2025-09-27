Olimpiadi Italiane d’Informatica: menzione d’onore ad Alessandro Ferraro, studente del Liceo Scientifico “Scorza” di Cosenza

Dal 23 al 25 settembre, la città di Udine ha ospitato la finale nazionale delle Olimpiadi Italiane di Informatica (OII), un evento di prestigio che ha visto competere i migliori talenti informatici d’Italia. Tra loro, un orgoglio del Liceo scientifico Scorza di Cosenza Alessandro Ferraro, studente della classe 5B Bio, che ha conquistato una meritata “menzione d’onore”, un riconoscimento che arricchisce il suo curriculum scolastico e personale.

Seguito dalla prof.ssa Veronica Policicchio, referente scolastica per le Olimpiadi di Informatica e docente di informatica , Alessandro ha affrontato un percorso impegnativo, superando con successo le diverse fasi di selezione. Tutto è iniziato con la “fase scolastica”, dove Alessandro Ferraro si è distinto tra i migliori, guadagnandosi l’accesso alla fase territoriale. Qui, ha dominato la competizione tra gli studenti calabresi, classificandosi al primo posto e ottenendo il passaggio per la finale nazionale. A Udine, davanti a circa un centinaio di partecipanti selezionati in tutta Italia, Alessandro ha affrontato una prova di programmazione e algoritmica di altissimo livello, dimostrando competenza, determinazione e sangue freddo.

Ma le Olimpiadi di Informatica non sono solo una gara. Per Alessandro, questa esperienza è stata un’occasione unica di crescita. Risolvere problemi complessi ha affinato il suo “pensiero logico”e le sue capacità di “problem solving” ,mentre la pressione della competizione lo ha spinto a migliorare la gestione del tempo e a mantenere la calma in situazioni sfidanti. Non meno importante, la finale nazionale gli ha permesso di confrontarsi con i migliori studenti d’Italia, di conoscere ragazzi e ragazze accomunati dalla passione per l’informatica e di respirare un clima di collaborazione e comunità, che ha reso l’evento indimenticabile.

“Partecipare alle OII è stato molto più di una competizione,” racconta Alessandro. “Ho potuto misurarmi con i miei limiti, scoprire nuove prospettive e stringere amicizie che porterò con me. È un’esperienza che mi ha dato fiducia e motivazione per il futuro.”

La menzione d’onore conquistata da Alessandro è un traguardo di cui tutta la nostra scuola va fiera. Questo successo non è solo un riconoscimento del suo talento, ma anche un esempio per tutti noi: con impegno, passione e determinazione, si possono raggiungere grandi obiettivi. Le Olimpiadi di Informatica rappresentano un trampolino di lancio per il suo futuro accademico e professionale, e siamo certi che Alessandro continuerà a brillare.

Un grande applauso al nostro campione e un ringraziamento alla prof.ssa Policicchio per il suo prezioso supporto. Forza Alessandro, il tuo talento ci rende orgogliosi!