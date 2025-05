Olio Lametia DOP, un’eccellenza che conquista le vetrine nazionali e internazionali

Radici calabresi e sguardo Internazionale: da Montreal a Milano, passando per le cucine di tutto il Paese, quello intrapreso dal Consorzio Lametia DOP è un viaggio che va oltre la semplice promozione di un prodotto, raccontando un territorio, una cultura e un’identità profonda attraverso la qualità del suo olio extravergine d’oliva.

Un’attività possibile grazie al contributo del Masaf DM n 667420 del 18/12/2024

Tre tappe recenti SIAL Canada a Montreal e Toronto, TUTTOFOOD Milano e una speciale esperienza di degustazione presso Sbunda Panini hanno tracciato, nelle ultime settimane, una rotta fatta di nuove prospettive.

Dal 29 aprile al 1° maggio 2025, il Consorzio Lametia DOP ha partecipato al SIAL Inspire Food Business a Montreal e Toronto, una delle fiere agroalimentari più prestigiose a livello mondiale.

Un’occasione che ha visto l’olio Carolea protagonista di momenti di altissimo profilo, capaci di unire l’anima del prodotto alle dinamiche internazionali del gusto e dell’ospitalità.

A Montreal, ha avuto luogo una masterclass esclusiva nella sede della Camera di Commercio che ha visto il coinvolgimento di ristoratori, importatori, blogger e critici enogastronomici, in un racconto fatto di ascolto, conoscenza e degustazione.

A seguire, la visita a una scuola alberghiera d’eccellenza ha offerto un ponte diretto con le nuove generazioni della cucina internazionale, rafforzando il dialogo tra saperi antichi e creatività emergente.

A Toronto, lo stand del Consorzio è diventato luogo d’incontro per buyer e operatori del settore, mentre lo showcooking del celebre Davide Bazzali, il tenore che canta mentre cucina, ha dato voce alla versatilità e alla purezza dell’olio Lametia DOP.

L’incontro con realtà locali come Casa Toscana, storico ristorante italiano in Canada, ha ulteriormente confermato come la qualità sappia parlare tutte le lingue, senza bisogno di traduzioni.

Dal 5 all’8 maggio 2025, il Consorzio ha fatto tappa a TUTTOFOOD, tra le manifestazioni di riferimento in Europa per il settore agroalimentare.

Presso lo stand Lametia DOP, buyer, operatori e professionisti hanno potuto assaporare non solo un prodotto di eccellenza, ma anche un modo di vivere e coltivare la terra, improntato alla sostenibilità, all’identità e al legame con il territorio.

A interpretare la monovarietale Carolea è stato lo chef Claudio Villella, che ha dato vita a preparazioni essenziali, in grado di raccontare la semplicità ricercata e l’autenticità di un olio che nasce tra la luce e i paesaggi della piana lametina.

La visita del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha sigillato la rilevanza istituzionale di questa presenza, mentre la condivisione con altre aziende calabresi ha rafforzato il senso di un’identità collettiva sempre più valorizzata.

Durante la settimana milanese del food, il Consorzio ha proposto una speciale esperienza di degustazione urbana presso Sbunda Panini, il 6 e 7 maggio. In un contesto giovane, metropolitano e informale, l’olio Lametia DOP ha incontrato un pubblico nuovo, curioso, attento alla qualità.

Tra panini gourmet e racconti di filiera, il percorso sensoriale ha permesso di comprendere come riconoscere un extravergine di qualità, andando oltre il gusto e scoprendo i profumi, le storie e le terre da cui proviene.

Dalla Canada all’Italia, l’Olio Lametia DOP ha dimostrato di saper viaggiare restando fedele alle sue radici profonde e aprendosi alle sfide del mercato globale.

Il viaggio del Consorzio Lametia DOP continua, con l’entusiasmo di chi conosce il valore della propria terra e la visione di chi vuole portarla, goccia dopo goccia, ovunque ci sia sete di qualità.