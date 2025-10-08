“Olly fa cinema”: tra estetica pop e introspezione, l’universo femminile di Cécile Chiron Cavallerio

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – La piccola località calabrese di Belvedere Marittimo si prepara ad accogliere un progetto artistico di raffinata sensibilità e profonda riflessione sociale. Dal 17 al 24 ottobre 2025, il Museo del Mare sarà la cornice della nuova mostra personale di Cécile Chiron Cavallerio, intitolata “Olly fa cinema”. L’esposizione promette di essere un’esperienza immersiva, dove i linguaggi della poesia visiva, del video e dell’arte plastica si fondono per dar vita a un racconto intimo e universale.

Protagonista indiscussa della mostra è Olly, una bambola ispirata alla celebre Barbie. Ben lontana dall’essere un semplice giocattolo, Olly si trasforma nel filo conduttore di un universo poetico che l’artista, di origine francese ma da anni residente a Belvedere M.mo, ha costruito negli ultimi anni.

Cécile Chiron Cavallerio, forte di una lunga esperienza nelle arti decorative, ha sviluppato una sensibilità estetica che ora applica al suo percorso più personale, sperimentando con video, creazioni grafiche e scrittura. Il risultato è una ricerca che intreccia la dimensione più intima dell’artista con uno sguardo acuto sulle dinamiche sociali contemporanee.

Attraverso dieci video e una serie di opere grafiche originali, Olly prende forma e voce. Diventa l’alter ego dell’artista, dando corpo a quei sentimenti e percezioni — nati da un suono, un’immagine, un frammento di vita — che spesso restano invisibili. Ma la sua funzione va oltre l’introspezione: Olly è anche lo specchio delle donne contemporanee, delle loro fragilità, dei loro desideri e della complessa ricerca di un posto autentico nel mondo.

«Olly è il mio modo di raccontare ciò che sento e ciò che vedo», spiega l’artista. «Attraverso di lei posso dare forma a emozioni che spesso restano invisibili, ma che appartengono a tutte le donne. Ogni video nasce da un istante, da una parola, da un suono che mi attraversa».

L’opera di Cécile Chiron Cavallerio si muove con delicatezza e impegno tra estetica pop e riflessione critica, usando l’ironia come chiave di lettura.

La mostra “Olly fa cinema” si configura come un percorso visivo e sonoro in cui immagine, musica e parola si intrecciano in un dialogo costante. Offre al pubblico una riflessione delicata ma incisiva sul complesso rapporto tra estetica, sentimento e rappresentazione femminile nella società di oggi.

L’inaugurazione della mostra è prevista per venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 18:30, alla presenza dell’artista. Sarà l’occasione per scoprire questa proposta sensibile e impegnata, che invita lo spettatore a guardare oltre la superficie dell’immagine per riscoprire, attraverso lo sguardo di Olly, un frammento di sé. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 24 ottobre.