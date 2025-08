Oltre 4000 persone hanno partecipato alla XVI edizione di Be Alternative Festival, andata in scena il 2 e 3 agosto con l’appuntamento speciale “Concerti sul Lago”, in località Campo San Lorenzo sul Lago Cecita, a Camigliatello Silano.

Un evento che ha confermato ancora una volta la forza del festival come esperienza musicale, paesaggistica e culturale unica nel suo genere per il territorio calabrese.

Il pubblico rispettoso, appassionato e proveniente da tutta Italia e anche dall’estero ha trasformato le rive del lago in un luogo di ascolto e condivisione, dimostrando che è possibile vivere la musica in modo profondo e consapevole, in armonia con l’ambiente circostante.

“Ogni anno fare concerti in questo contesto è qualcosa di magico” raccontano gli organizzatori di Be Alternative Festival “e ogni anno lo è sempre di più.

Portare musica dal vivo in un luogo così speciale ripaga di tutti gli sforzi, soprattutto in un momento storico in cui spesso vengono privilegiati i grandi numeri e gli spazi delle arene. Be Alternative nasce e cresce con un’altra filosofia: ci interessa la dimensione umana, la qualità del contatto tra pubblico, natura e artisti.

Non inseguiamo lo sbigliettamento a ogni costo, non ci interessano i tritacarne di persone: vogliamo che chi viene qui porti a casa un ricordo autentico dell’esperienza vissuta, in un equilibrio tra territorio, espressione artistica e ambiente.

Offriamo uno spazio che si può vivere e respirare, senza sovraffollamenti, dove tutti possano godersi la musica nel modo più giusto: con attenzione, cura e rispetto”.

Il 2 agosto si è svolta la giornata Be Color, frutto della collaborazione con Color Fest, nata per sviluppare sinergie tra le due realtà attive in Calabria.

Tra i momenti più intensi, la magia del progetto live “Tomorrow Comes The Harvest” guidato da Jeff Mills insieme ai musicisti Jean-Phi Dary e Prabhu Edouard: un dialogo ipnotico tra elettronica, improvvisazione e pulsazioni rituali.

Applauditissimo anche il live set di Christian Löffler, che ha fatto viaggiare il pubblico in paesaggi sonori contemplativi e al contempo vibranti.

Gli Almamegretta, accanto a queste esibizioni, hanno celebrato i trent’anni di “Sanacore” con un live contaminato da dub, reggae e tradizione mediterranea. In apertura, la sperimentazione sonora di Kety Fusco con la sua arpa elettrica manipolata.

A chiudere la giornata il dj-set di Retro Cassetta, che ha trasformato le rive del lago in una festa pulsante, un viaggio in musicassette tra i linguaggi sonori del Nord Africa.

Il 3 agosto protagonista Max Gazzè con Musicae Loci, affiancato dalla Calabria Orchestra diretta da Checco Pallone: un progetto che ha saputo integrare repertorio cantautorale e tradizioni musicali locali, in un equilibrio sonoro tra suoni popolari e scrittura d’autore.

Sul palco anche la voce magnetica e fuori dal tempo di Nada, e La Niña, che con il suo ultimo lavoro, “Furèsta”, ha messo in scena una performance intensa, capace di unire sacro e profano, memoria e visione contemporanea delle radici. A scandire e chiudere la giornata il dj-set di Fabio Nirta.

Come da tradizione, accanto alla musica si sono svolte anche escursioni ed esperienze nel territorio, curate da Esperiandanti e T-Space, in continuità con lo spirito del festival: far vivere la Sila non solo come sfondo, ma come parte integrante dell’esperienza.

Il festival è stato realizzato con il supporto del Bando per il finanziamento di eventi e manifestazioni di grande interesse turistico della Regione Calabria, e con il patrocinio del Comune di Spezzano della Sila e del GAL Sila.

Il prossimo appuntamento con il format Be Color sarà il 14 agosto sulla Riviera dei Tramonti di Lamezia Terme, all’interno della programmazione della XIII edizione di Color Fest.

Sul palco, tra gli altri: The Murder Capital, Shame, Offlaga Disco Pax, Populous ed Ekkstacy. Un grande finale d’estate che conferma la collaborazione tra due realtà che lavorano per rendere la Calabria un riferimento per la musica dal vivo internazionale e contemporanea.

CONTATTI:

www.facebook.com/bealternativefestival

www.instagram.com/be_alternative_festival

www.bealternativefestival.it

info@btleventi.it