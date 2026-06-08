Oltre 9 tonnellate di carta raccolte dagli studenti: a Scalea il successo di CartoMia

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Una gara all’insegna dell’ambiente, della partecipazione e della responsabilità civica che ha visto protagonisti gli studenti di Scalea. Si è conclusa con la cerimonia di premiazione nella Sala Consiliare del Comune l’edizione 2026 di “CartoMia”, il progetto dedicato alla raccolta differenziata della carta promosso da MIA Srl in collaborazione con l’amministrazione comunale.

L’iniziativa ha fatto registrare numeri significativi: oltre 9.000 chilogrammi di carta raccolti grazie all’impegno degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico. Un risultato che testimonia la crescente attenzione delle nuove generazioni verso i temi della sostenibilità ambientale e della corretta gestione dei rifiuti.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Mario Russo, il direttore di MIA Srl Francesco Rovito, l’assessore all’Istruzione Emilia Licursi, il consigliere delegato all’Ambiente Francesco Silvestri e il dirigente scolastico Saverio Ordine.

Nel corso degli interventi è stato evidenziato come il successo di CartoMia sia il frutto di una sinergia efficace tra istituzioni, scuola e azienda. Un lavoro condiviso che ha consentito di trasformare una semplice competizione in un’importante esperienza educativa, capace di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della raccolta differenziata e del rispetto dell’ambiente.

Il sindaco Mario Russo ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando il valore del coinvolgimento attivo degli studenti e annunciando che le attività di informazione ambientale proseguiranno anche durante la stagione estiva. L’obiettivo sarà quello di promuovere comportamenti sostenibili non solo tra i residenti, ma anche tra i numerosi turisti che frequentano il territorio, con iniziative dedicate ai lidi balneari e alle aree maggiormente interessate dai flussi turistici.

Parole di apprezzamento sono state rivolte agli insegnanti, al personale scolastico e agli operatori di MIA Srl che hanno accompagnato il percorso, ma soprattutto agli studenti, veri protagonisti dell’iniziativa, che hanno dimostrato come la tutela dell’ambiente possa diventare una pratica concreta e quotidiana.

Guardando già al prossimo anno scolastico, Comune e MIA Srl hanno confermato la volontà di riproporre il progetto, valutando anche l’estensione della raccolta ad altre tipologie di rifiuti. L’obiettivo è consolidare ulteriormente la cultura dell’economia circolare e della sostenibilità tra i più giovani, trasformando buone pratiche ambientali in abitudini permanenti.

La mattinata si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti e con un messaggio chiaro: investire nell’educazione ambientale significa investire nel futuro della comunità. Un percorso che a Scalea continua a crescere, grazie all’entusiasmo e alla partecipazione delle nuove generazioni.