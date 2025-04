“Oltre Con Noi, Mesoraca” al vetriolo, come al solito la maggioranza ignora le nostre segnalazioni

«Un copione già visto: ogni critica viene archiviata tirando in ballo il passato. Ma, se proprio vogliamo dirla tutta, quel passato è anche vostro.

Ci preme ricordare, però, che se qualcuno amministrava, qualcun altro era all’opposizione. Perché l’unica risposta che sapete dare è sempre la stessa: “I dieci anni di Carmen Carceo.”Lo affema in una nota il gruppo consiliaere di opposizione “Oltre, con Noi Mesoraca“.

Il gruppo aggiunge: «Eppure il signor Parise è sindaco da sei anni, non da sei mesi. Il tempo delle responsabilità è adesso. Noi, a differenza vostra, riteniamo che sia oggi il tempo del dovere. Dobbiamo preoccuparci di ciò che si sta facendo adesso, vigilare affinché venga portato a termine e fatto nel miglior modo possibile.

Abbiate il coraggio di accettare le critiche, perché spesso se ascoltate sono uno strumento per migliorarsi. Fuggire dal confronto è la scorciatoia dei deboli.

“Oltre, con Noi Mesoraca” insiste: «Quanto al resto, lasciateci dire una cosa: i selfie non ci appartengono. Non ci interessa autocelebrarci né mostrarci in posa. Andiamo nei cantieri perché è un nostro preciso dovere. Peccato che, nella maggior parte dei casi, li troviamo deserti, con lavori fermi o a rilento. Aprire un cantiere è facile.

Portare a termine un’opera è un’altra cosa. Quanto alla strada Turra: consentire il transito a cittadini e scuolabus su un tratto di lavori non conclusi non è un gesto di “coraggio”, come qualcuno lo ha definito, ma un atto di irresponsabilità e pressappochismo che mette a rischio la sicurezza».

A proposito di lavori pubblici, «allora parliamone seriamente» aggiunge l’opposizione.

Cominciando dal campo sportivo Campizzi caratterizzato da «lavori ad intermittenza annota l’opposizione. Ogni settimana si annuncia la fine imminente, ma siamo a oltre 360 giorni di cantiere, ben oltre i 210 previsti. Cosa si nasconde dietro questi continui rinvii? Errori progettuali? Carenza di fondi?». Poi la scuola media Filippa.

«Anche qui lavori incerti e lenti sottolinea “Oltre con Noi, Mesoraca”. Problemi non solo in corso d’opera ma già presenti in fase progettuale.

La conclusione era prevista per gennaio 2025, ma già ora è chiaro che nemmeno questa scadenza verrà rispettata».

E ancora i campetti Ecce Homo. «Due interventi molto pubblicizzati analizza il gruppo. Uno non è mai partito e l’altro, dopo mesi di fermo, ha visto ripartire i lavori. Ma il termine previsto (90 giorni dalla consegna, avvenuta il 5 giugno 2024) è già in discussione».

L’elenco prosegue con: edificio Turra: lavori iniziati il 29 novembre 2023. Durata prevista: 350 giorni. Cantiere fermo; strada Turra: lavori fermi, cantiere desolatamente aperto; mensa scolastica Santa Margherita: anche qui tutto fermo; riqualificazione del fiume Vergari: lavori mai ripartiti, nonostante abbiate dichiarato che l’iter burocratico è stato regolare.

«Ogni cantiere fermo genera disagi, è vero incalza “Oltre, con Noi Mesoraca”. Soluzioni concrete, non spot social. Il vostro ultimo post, purtroppo, non offre alcuna risposta concreta.

La solita narrazione: “Carmen Carceo è brutta e cattiva!” Una politica seria non si fa con slogan e vittimismo, ma con trasparenza e assunzione di responsabilità. Infine, una precisazione sul confronto politico: noi ci siamo sempre stati e continueremo ad esserci, in aula e fuori.

Il consiglio comunale sul regolamento del commercio, ad esempio, è solo uno dei tanti momenti in cui lo abbiamo dimostrato».

L’opposizione conclude: «Il confronto è il sale della democrazia. Ma per confrontarsi davvero servono interlocutori capaci di ascoltare, non solo di parlarsi addosso».