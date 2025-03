“Oltre il Rosa”: un dibattito sull’emancipazione femminile a Grisolia – Scalo

di Nicoletta Toselli



Il 23 marzo 2025, alle ore 16:30, l’oratorio della Parrocchia Beata Vergine Maria del Monte Carmelo di Grisolia-Scalo (CS) ospiterà un incontro-dibattito dal titolo “Oltre il Rosa – L’emancipazione della Donna”.

L’evento offrirà un confronto intergenerazionale sul tema “Com’è cambiato il modo di essere donna nel tempo”, mettendo a dialogo le esperienze e le prospettive di donne di ieri e di oggi. L’obiettivo è analizzare il percorso storico, culturale e sociale dell’emancipazione femminile, riflettendo sulle conquiste ottenute e sulle sfide ancora aperte.

Organizzato in un contesto comunitario, l’incontro si propone di stimolare la consapevolezza e il dibattito su un tema di grande attualità, valorizzando il contributo delle donne nella società e promuovendo il confronto tra generazioni.

Un appuntamento da non perdere per chiunque voglia approfondire il cambiamento del ruolo femminile nel tempo e riflettere sulle prospettive future dell’emancipazione.