“Oltre il suono” L’ensemble Archi canto all’opera in concerto nella Chiesa Madre di Verbicaro
Sabato 27 giugno 2026, la suggestiva cornice della Chiesa Santa Maria del Piano di Verbicaro ha ospitato un imperdibile concerto di musica sacra. Un’occasione speciale per unire spiritualità e grande musica. L’ensemble “Archi Canto all’Opera”, composto da: <S. Addario, A. Bavoso, L. Crudo, C. Gravina, M. Gravina, K Laurito, A. Persico, G. Spinelli, A. Confessore, S. Perrone, F. Pignataro, R. Torchia, M. Valente, G. Voto>, ha infiammato ed entusiasmato la comunità di Verbicaro con note di riflessione e pace per i festeggiamenti in onore di Maria SS delle Grazie Augusta regina e patrona di Verbicaro. Un programma versatile ed eterogeneo con un repertorio che si è esteso tra musica classica e pop, in cui il canto si è districato in un crossover tra lirica e moderno. Esecuzioni magistrali, di giovani musicisti talentuosi del territorio dell’Alto Tirreno cosentino dell’associazione “Conservatorio di musica G. Verdi” guidati dai direttori artistici M° Gabriella Corcione e M° Angelina Perrotta, insieme alla direzione del M° Gianluigi Borrelli.
L’acustica della chiesa ha esaltato le armonie vocali dando pienezza agli strumenti ad arco e a fiato. Nelle arie come “Ave Maria”, “Amarilli” di Caccini, “Ave Maria” di Piazzolla, il riverbero ha donando profondità e calore alle esecuzioni e con i brani di Morricone si è compiuta una fusione tra musica e spazio che ha favorito raccoglimento e spiritualità, trasformando l’ascolto in un’esperienza immersiva per il pubblico. La seconda parte del concerto ha coinvolto la comunità con canti moderni di riflessione umana come “E ti vengo a cercare” di Battiato, “Una città che ti assomiglia” di G. Rosso, “The Prayer” “What a beautiful name”,ecc. L’associazione, ringrazia la cittadinanza di Verbicaro per la magnifica serata accogliendo con entusiasmo, partecipazione attiva e coinvolgente l’ensemble e il parroco Don Mario che ha voluto fortemente realizzare questo evento in onore della Madonna.