“Oltre la malattia”: a Santa Maria del Cedro un evento dedicato a moda e salute

di Nicoletta Toselli

Unire prevenzione, sensibilizzazione e solidarietà: è questo l’obiettivo dell’evento “Oltre la malattia – Moda e Salute”, in programma il 15 febbraio 2025 presso il Museo del Cedro di Santa Maria del Cedro (CS). L’iniziativa, promossa da diverse associazioni tra cui Donna Mediterranea e F.A.V.O. Calabria, offrirà un’importante occasione di informazione e sostegno alle persone colpite da malattie oncologiche.

La giornata si aprirà alle ore 10:00 con uno screening gratuito sul melanoma, accompagnato da un breve convegno a cura del Dott. Schito Ivano, oncologo. L’incontro sarà arricchito dagli interventi di esperti e rappresentanti istituzionali, tra cui la Dott.ssa Antonella La Russa, genetista, l’On. Sabrina Mannarino, componente della terza commissione Sanità Regionale e Consigliera Regionale, l’On. Simona Loizzo, deputata della Repubblica Italiana, e la Dott.ssa Isabella Solimeo, biologa nutrizionista. A portare i saluti istituzionali sarà anche Tonino Montesano, in rappresentanza del Comune di Santa Maria del Cedro. La moderazione dell’evento sarà affidata a Maria Rosaria Valente, corrispondente di CalNews.

Nel pomeriggio, alle ore 16:00, l’evento entrerà nel vivo con l’intervento della scrittrice Patrizia Pipino e con un’iniziativa speciale: una sfilata solidale dedicata alle pazienti oncologiche, curata da Nic Dic in collaborazione con l’Associazione La Mongolfiera, presieduta da Gina Santagata. Un momento di grande significato, che mira a valorizzare la bellezza e la forza delle donne che affrontano la malattia.

La giornata si concluderà alle ore 17:00 con l’estrazione di una lotteria solidale, il cui biglietto ha un costo di 2 euro. A chiudere l’evento saranno i ringraziamenti della Dott.ssa Amalia Nava, presidente di ADM ODV, che sottolineerà l’importanza della prevenzione e del supporto alle persone in cura.

“Oltre la malattia” si preannuncia come un appuntamento significativo, capace di coniugare scienza, sensibilizzazione e solidarietà, offrendo un contributo concreto alla lotta contro il cancro.