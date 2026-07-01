Oltre un milione di euro per Scalea: finanziati il nuovo Municipio sostenibile e la riqualificazione della strada Bocca della Giara

SCALEA – Oltre un milione di euro di nuovi finanziamenti per interventi destinati a migliorare il patrimonio pubblico e la viabilità cittadina. Il Comune di Scalea ha ottenuto due distinti contributi che consentiranno di avviare la riqualificazione energetica del Palazzo municipale e la sistemazione della strada di Bocca della Giara, per un importo complessivo di 1.001.700 euro.

Il finanziamento più consistente, pari a 851.700 euro, è stato concesso dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e sarà destinato alla riqualificazione del Municipio. Il progetto prevede la realizzazione del cappotto termico, l’installazione di un impianto fotovoltaico, nuovi sistemi di climatizzazione ad alta efficienza, l’ammodernamento dell’illuminazione con tecnologie a basso consumo e ulteriori interventi finalizzati a migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio.

L’obiettivo è rendere la sede comunale più efficiente e sostenibile, riducendo i consumi energetici e i costi di gestione a beneficio dell’ente.

Un secondo finanziamento, pari a 150 mila euro, è stato invece assegnato dalla Regione Calabria nell’ambito del PRIMI, il Piano Regionale degli Interventi Micro-Infrastrutturali per le Comunità Locali. Le risorse saranno impiegate per la riqualificazione della strada di Bocca della Giara, con opere volte a migliorare la sicurezza della circolazione, l’accessibilità e i servizi in un’area periferica della città.

Secondo l’amministrazione comunale, i due finanziamenti confermano il lavoro svolto nella partecipazione ai bandi regionali e nazionali, con l’obiettivo di reperire risorse esterne per realizzare opere pubbliche senza incidere sul bilancio comunale.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Mario Russo.

«Ottenere oltre un milione di euro di finanziamenti in pochi giorni è un risultato che parla da sé. Sono risorse vere, già assegnate, che ci permetteranno di realizzare interventi importanti senza pesare sulle casse comunali. Da una parte renderemo il Palazzo Comunale più moderno, efficiente e sostenibile; dall’altra interverremo su una strada come Bocca della Giara, molto attesa da coloro che vivono quella parte della città. Ogni finanziamento ottenuto rappresenta un’opportunità che si trasforma in servizi, sicurezza, qualità della vita e sviluppo. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno per intercettare tutte le risorse possibili, perché crediamo che amministrare significhi soprattutto creare opportunità concrete per Scalea e per i suoi cittadini. I fatti restano sempre il miglior modo per raccontare il lavoro svolto», ha dichiarato il primo cittadino.