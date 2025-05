Omicidio a Cetraro, il sindaco Aieta: “Criminalità fuori controllo, serve una risposta immediata dello Stato”

CETRARO – L’efferato omicidio avvenuto in pieno giorno lungo la Statale 18 ha scosso profondamente la comunità di Cetraro e riacceso i riflettori su un fenomeno criminale che, secondo il sindaco Giuseppe Aieta, da anni ha superato ogni soglia di tollerabilità.

«Un delitto in chiaro stile mafioso – ha dichiarato Aieta – che conferma la nostra idea su un fenomeno ormai fuori controllo, capace di mettere a dura prova ogni tentativo di riscatto della città». Il primo cittadino, che si insedierà ufficialmente domani, ha annunciato l’annullamento del comizio di ringraziamento inizialmente previsto per la giornata, in segno di rispetto e di attenzione verso la gravissima situazione venutasi a creare.