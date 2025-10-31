Omr Automotive premiata al Podio Ferrari, nella categoria Continuous Learning

FIRENZE – Omr Automotive è stata insignita del prestigioso riconoscimento nella categoria Continuous Learning durante l’edizione 2025 del ‘Podio Ferrari‘, evento che celebra i migliori fornitori e partner strategici della Casa di Maranello. Il premio, consegnato presso il Circuito del Mugello in occasione delle Finali Mondiali Ferrari, rappresenta un importante traguardo per l’azienda riconosciuta per aver raggiunto livelli di prestazione e qualità superiori nella realizzazione dei telai interamente in lega di alluminio destinati ai modelli Ferrari.

Questo riconoscimento testimonia l’impegno costante di Omr Automotive nel perseguire l’eccellenza attraverso innovazione, formazione continua e miglioramento dei processi produttivi, valori che da sempre contraddistinguono la filosofia del gruppo.

“Ricevere questo premio da un partner come Ferrari è motivo di grande orgoglio e conferma dell’importante percorso che abbiamo intrapreso- dichiara il cavaliere Marco Bonometti, presidente di Omr Automotive- È il risultato del lavoro di squadra, della competenza e della passione che ogni giorno i nostri collaboratori mettono in campo. Continueremo a investire nella qualità, nella tecnologia e nelle persone, perché crediamo che la crescita sostenibile passi dal continuo apprendimento e dal miglioramento condiviso”.

Con oltre 100 anni di esperienza nel settore automotive e una presenza globale, Omr Automotive consolida così la sua posizione come partner di riferimento per i principali costruttori internazionali, confermando la propria missione: unire innovazione, sostenibilità e valore umano per costruire il futuro

della mobilità. L’innovazione e la centralità dell’uomo sono i pilastri che hanno rafforzato la partnership con Ferrari da oltre 50 anni di proficua collaborazione.