Online Visit Sibaritide, la piattaforma inclusiva che unisce comunità, turismo e cultura

Un progetto digitale fondato da tre professionisti radicati nel territorio, pensato per dare voce a una Sibaritide ancora poco raccontata e valorizzata.

Online la piattaforma Visit Sibaritide (www.visitsibaritide.it), ideata per offrire una visione organica e partecipativa di quella parte di Calabria spesso trascurata dalle guide turistiche.

L’obiettivo è semplice ma ambizioso: raccontare la Sibaritide come un luogo vivo, autentico e da vivere, non solo visitare.

Alla base del progetto ci sono tre fondatori con una solida formazione accademica in comunicazione e marketing, unita a una profonda esperienza professionale e a un forte legame con la propria terra: Paola Guaragna (Presidente dell’associazione), Antonio Basile e Cesar Manuel Cirolia.

Dopo aver studiato e approfondito le dinamiche della comunicazione strategica e del marketing , hanno messo le loro competenze al servizio di progetti culturali, digitali e promozionali.

Oggi, li unisce una visione condivisa: restituire centralità alla Sibaritide, un territorio ricco di potenzialità ma spesso frammentato nella narrazione e nella valorizzazione.

Visit Sibaritide è il frutto di questo impegno: un ponte tra competenza e appartenenza, tra innovazione e radici.

“Le informazioni turistiche sulla Sibaritide sono sparse, frammentate tra portali, guide obsolete e segnalazioni locali.

Visit Sibaritide nasce per raccogliere tutto in un’unica piattaforma, semplificare l’orientamento e offrire un’esperienza sincera, costruita insieme a chi vive qui.”

La piattaforma si propone come un hub culturale digitale, rivolto a:

• Turisti e viaggiatori: che vogliono scoprire itinerari culturali, borghi, musei e ritmi slow, trovando informazioni chiare e organizzabili in un unico spazio;

• Residenti, professionisti, PMI locali, enti e associazioni: che diventano parte attiva della rete, raccontando storie, promuovendo eventi o aderendo con le tessere associative.

Inclusività e accessibilità sono elementi fondanti di Visit Sibaritide. La piattaforma è stata progettata con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità sensoriali attraverso accorgimenti tecnici e linguistici che favoriscono la fruizione dei contenuti.

Visit Sibaritide non si limita a raccontare: include. Perché la bellezza deve essere percepita da tutti, in ogni sua forma.

Visit Sibaritide permette di trovare:

• itinerari diversificati (archeologia, natura, cultura, artigianato),

• guide pratiche su musei, eventi e luoghi insoliti,

• sezioni dedicate alle storie raccontate da chi vive nel territorio,

• e uno spazio riservato ai soci, per contribuire e partecipare concretamente.

“Non offriamo pacchetti o promozioni turistiche tradizionali. Proponiamo un modo nuovo di stare su questo territorio, valorizzandone l’autenticità e attivando relazioni reali. Per noi, la Sibaritide diventa realmente un progetto collettivo.”

Visit Sibaritide è consultabile su www.visitsibaritide.it e navigabile su qualsiasi dispositivo.

Segui

il progetto su Instagram, Facebook e LinkedIn (@visitsibaritide) per restare aggiornato su itinerari, eventi, iniziative e opportunità di coinvolgimento.