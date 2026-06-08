ONU, Giusi Princi al Palazzo di Vetro a New York

Dall’8 al 12 giugno l’eurodeputata calabrese Giusi Princi, componente dell’Intercomitato del Parlamento europeo sui diritti delle persone con disabilità, è a New York per partecipare alla 19ª Sessione della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (COSP19), il principale appuntamento globale dedicato all’attuazione della Convenzione.

L’On. Princi è, infatti, tra i quattro eurodeputati scelti dal Parlamento europeo per rappresentare l’Europa nel più importante forum internazionale dedicato ai diritti delle persone con disabilità

ed è l’unica deputata italiana della delegazione europea presente alla Conferenza.

“È per me un grande onore rappresentare l’Europa in una sede così prestigiosa come le Nazioni Unite e partecipare a un confronto internazionale che pone al centro i diritti umani e la dignità della persona”, afferma l’On. Princi.

“La COSP19 prosegue è un’occasione concreta per rafforzare un impegno condiviso affinché i diritti delle persone con disabilità si traducano sempre più in opportunità reali, percorsi di autonomia e piena partecipazione alla vita delle nostre comunità.

La Conferenza continua l’europarlamentare assume rilevanza strategica nella definizione degli orientamenti che contribuiranno a delineare la futura Strategia dell’Unione europea per i diritti delle persone con disabilità, segnando un passaggio significativo per l’evoluzione delle politiche europee in materia di inclusione, accessibilità e piena partecipazione”.

L’eurodeputata calabrese, da sempre impegnata sui temi dell’inclusione e delle pari opportunità, aveva già portato il proprio contributo al dibattito europeo grazie al “Parere sulla strategia dell’UE per i diritti delle persone con disabilità dopo il 2024”.

La conferenza di New York rappresenta un’importante occasione per un confronto articolato e multilivello con voci provenienti da tutto il mondo, dalle istituzioni internazionali, come l’Organizzazione Internazionale del Lavoro e l’UNICEF, fino alla Commissione europea e alle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità.

Il programma sarà articolato in sessioni plenarie, tavole rotonde e incontri istituzionali di alto livello, tra cui quello con l’Ambasciatore dell’Unione europea presso le Nazioni Unite.

“È necessario che la tutela dei diritti delle persone con disabilità sia integrata in modo strutturale e trasversale in tutte le politiche pubbliche”, sottolinea l’eurodeputata.

“Inclusione, pari opportunità e dignità aggiunge non possono restare principi dichiarati, ma devono tradursi in accesso effettivo al lavoro, all’istruzione, alla mobilità e alla piena partecipazione alla vita sociale”.

Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo dei giovani con disabilità nei processi decisionali e alle sfide della transizione digitale, considerate leve decisive per rafforzare l’autonomia delle persone e abbattere le barriere ancora esistenti.

“In qualità di componente della Commissione per l’Occupazione e gli Affari Sociali del Parlamento europeo evidenzia l’On. Princi ritengo prioritario rafforzare le politiche che promuovono autonomia, inserimento lavorativo e valorizzazione delle competenze. L’inclusione non è assistenza, ma piena cittadinanza e partecipazione alla vita economica e sociale”.

“Dal Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite aggiunge arriveranno indicazioni importanti per il futuro delle politiche europee sulla disabilità.

Per questo considero questa missione una grande responsabilità e, allo stesso tempo, un’opportunità per contribuire alla costruzione di un’Europa sempre più inclusiva, capace di riconoscere e valorizzare il talento, le aspirazioni e i diritti di ogni persona”, conclude l’eurodeputata Giusi Princi.