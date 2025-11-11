Open Vax Day contro il Papilloma virus a Cosenza, il 17 novembre in tutti i centri vaccinali

Lunedì 17 novembre prendi un appuntamento con la tua salute e con quella dei tuoi cari: aderisci all’Open Vax Day contro il Papilloma virus.

Il vaccino è rivolto in modo gratuito a tutte le donne nate tra il 1990 e il 2014 e ai ragazzi nati tra il 2004 e il 2014.

«La prevenzione è la prima cura commenta Roberto Leonetti, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Igiene pubblica dell’Asp di Cosenza e l’azienda sanitaria ha deciso, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione del Tumore della cervice uterina istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, di organizzare un Open Vax Day, un appuntamento dedicato a tutti gli aventi diritto per ricevere il vaccino in modo semplice, gratuito e sicuro».

Le vaccinazioni verranno effettuate presso tutti i centri vaccinali della nostra Asp nel pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00.

L’importanza di proteggersi dal Papilloma virus è fondamentale. «Nella quasi totalità dei casi spiega il dott. Leonetti il tumore alla cervice uterina è causato da infezioni da Papillomavirus umano (HPV), uno dei virus più diffusi e sottovalutati al mondo che si trasmette principalmente per via sessuale.

Spesso l’infezione da HPV non causa sintomi e si risolve spontaneamente. Ma in alcune situazioni rimarca il direttore di Igiene Pubblica può provocare lesioni precancerose e tumori, in particolare del collo dell’utero, ma anche di altre sedi come gola, ano, pene e vulva.

La vaccinazione contro l’HPV rappresenta una delle azioni più efficaci di prevenzione del tumore ed è raccomandata sia per le donne che per gli uomini: proteggere entrambi i sessi è fondamentale per interrompere la circolazione del virus e ridurre drasticamente il rischio di sviluppare patologie HPV-correlate».

Spezzare la catena del contagio, ancora una volta, dipende dalle nostre scelte di prevenzione.

«Durante la giornata rende noto Roberto Leonetti sarà inoltre possibile ricevere tutte le informazioni e i chiarimenti da parte di personale sanitario qualificato: un momento utile per approfondire dubbi, conoscere meglio il virus e comprendere l’importanza della prevenzione.

La vaccinazione contro l’HPV conclude è un investimento sulla salute, individuale e collettiva».