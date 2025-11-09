Operazione antidroga nel centro cittadino, UNARMA esprime apprezzamento ai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Crotone

«Esprimo il mio più sentito apprezzamento ai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crotone, autori di un intervento professionale e tempestivo che ha portato all’arresto di un 36enne trovato in possesso di oltre 100 grammi di hashish.

L’intuito, la prontezza e la sagacia operativa dimostrata dai militari confermano l’altissimo livello di attenzione e presidio che l’Arma continua a garantire sul territorio.»

«Questi risultati assumono un significato ancora maggiore se consideriamo la grave vacanza organica che da tempo affligge i reparti della provincia.

Nonostante ciò, i colleghi continuano a impegnarsi molto, molto di più, assicurando servizi di controllo e operazioni di contrasto che richiedono dedizione, sacrificio e spirito di corpo.

Un ruolo fondamentale è svolto dalla saggia e costante guida del Comandante Provinciale, Colonnello Raffaele Giovinazzo, capace di interagire con tutti i reparti e di renderli coesi, affiatati e sinergici nelle attività operative, come dimostrato dall’esito dell’operazione odierna.»

Spanò conclude: