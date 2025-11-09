Crotone

Operazione antidroga nel centro cittadino, UNARMA esprime apprezzamento ai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Crotone

La Segreteria Regionale UNARMA Calabria, a nome del Consigliere Regionale Vincenzo Spanò, interviene in merito alla brillante operazione antidroga condotta nel centro cittadino di Crotone.

Spanò dichiara:

«Esprimo il mio più sentito apprezzamento ai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crotone, autori di un intervento professionale e tempestivo che ha portato all’arresto di un 36enne trovato in possesso di oltre 100 grammi di hashish.
L’intuito, la prontezza e la sagacia operativa dimostrata dai militari confermano l’altissimo livello di attenzione e presidio che l’Arma continua a garantire sul territorio.»

Spanò continua:

«Questi risultati assumono un significato ancora maggiore se consideriamo la grave vacanza organica che da tempo affligge i reparti della provincia.
Nonostante ciò, i colleghi continuano a impegnarsi molto, molto di più, assicurando servizi di controllo e operazioni di contrasto che richiedono dedizione, sacrificio e spirito di corpo.
Un ruolo fondamentale è svolto dalla saggia e costante guida del Comandante Provinciale, Colonnello Raffaele Giovinazzo, capace di interagire con tutti i reparti e di renderli coesi, affiatati e sinergici nelle attività operative, come dimostrato dall’esito dell’operazione odierna.»

Spanò conclude:

«UNARMA Segreteria Regionale Calabria continuerà a rappresentare, valorizzare e tutelare tutti i Carabinieri impegnati quotidianamente al servizio della collettività.
La sicurezza dei cittadini della provincia di Crotone è garantita dalla determinazione e dalla professionalità dei
nostri militari, che meritano rispetto, riconoscenza e un concreto potenziamento degli organici.»

Consigliere Regionale UNARMA
Vincenzo Spanò

