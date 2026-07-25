Operazione “Cash Back”: il SAP di Crotone esprime il proprio plauso alla Digos

Il Sindacato Autonomo di Polizia (S.A.P.) – Segreteria Provinciale di Crotone esprime il più convinto plauso agli uomini e alle donne della Digos della Questura di Crotone per la brillante operazione “Cash Back”, coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha consentito di far emergere presunte gravi irregolarità nella gestione economico-finanziaria di un’organizzazione sindacale del territorio.

L’esito dell’attività investigativa conferma, ancora una volta, l’elevatissimo livello di preparazione, competenza e professionalità degli operatori della Polizia di Stato e, in particolare, del personale della Digos di Crotone, reparto che quotidianamente opera con assoluta discrezione, straordinaria capacità investigativa e profondo senso delle istituzioni, affrontando indagini tra le più delicate e complesse con rigore, equilibrio e scrupoloso rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.

Il S.A.P. rivolge un sentito apprezzamento al Questore di Crotone, Renato Panvino, la cui guida autorevole e la costante attenzione all’azione investigativa rappresentano un fondamentale punto di riferimento per tutto il personale della Questura, nonché al Dirigente della Digos Luca Attanasio, che ha saputo dirigere con competenza, determinazione e straordinaria capacità professionale un’indagine delicata e articolata, valorizzando il lavoro di una squadra investigativa altamente qualificata e dimostrando, ancora una volta, l’eccellenza della Digos crotonese.

«Dietro risultati come questo dichiara il Segretario Provinciale Aggiunto del S.A.P. di Crotone Francesco ZANNINO vi sono mesi di lavoro silenzioso, sacrifici, approfondimenti investigativi e un’enorme dedizione al servizio dello Stato.

Agli uomini e alle donne della Digos, al Dirigente Luca Attanasio, al Questore Renato Panvino e a tutto il personale della Polizia di Stato desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine.

Questa operazione rappresenta il frutto dell’impegno di investigatori che, con straordinaria competenza, riservatezza e spirito di servizio, lavorano ogni giorno lontano dai riflettori per garantire legalità e sicurezza ai cittadini. La Digos di Crotone ha dimostrato ancora una volta di essere un presidio di assoluta eccellenza investigativa.

Il S.A.P. intende rivolgere un particolare riconoscimento proprio agli operatori della Digos che, con professionalità, sacrificio e altissimo senso del dovere, svolgono un’attività investigativa complessa e spesso poco visibile all’opinione pubblica.

Dietro ogni risultato vi sono ore di studio degli atti, analisi documentali, approfondimenti patrimoniali, attività tecniche e un costante lavoro di squadra che richiede preparazione specialistica, equilibrio e dedizione assoluta.

È grazie a questo patrimonio di competenze e di esperienza che la Polizia di Stato continua a rappresentare uno dei più autorevoli presìdi di legalità del Paese.

Nel pieno rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza, il S.A.P .ribadisce la propria fiducia nell’operato della magistratura e degli investigatori, ricordando che ogni eventuale responsabilità sarà accertata esclusivamente nelle competenti sedi giudiziarie.

Il S.A.P. continuerà a sostenere con convinzione il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, consapevole che professionalità, coraggio, preparazione e spirito di servizio costituiscono i valori che rendono la Polizia un’istituzione credibile e vicina ai cittadini.

Operazioni come “Cash Back” dimostrano che dietro ogni importante risultato investigativo vi sono donne e uomini dello Stato che, con silenziosa determinazione, onorano ogni giorno la divisa e il giuramento prestato al servizio della Repubblica.