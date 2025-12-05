Operazione interforze “Focus ‘Ndrangheta a Crotone, due persone denunciate

Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO, ha interessato i Comuni di Petilia Policastro, Mesoraca e Roccabernarda.

L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dell’Ispettorato del Lavoro, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nell’ambito dei predetti servizi, è stato effettuato un controllo amministrativo dagli agenti della Polizia di Stato presso un esercizio commerciale durante il quale è stata accertata la presenza di un dipendente non regolarmente assunto, per cui seguirà apposita segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per gli adempimenti di specifica competenza.

Nel corso del medesimo controllo, è stata accertata la presenza di materiale esplodente, rinvenendo articoli pirotecnici la cui detenzione non rispettava le prescrizioni imposte dalle norme vigenti in materia; posto che erano accatastati gli uni sugli altri, in un luogo non assicurato da porte ed adibito alla ricezione della merce. Pertanto, l’ingente quantitativo di materiale pirotecnico, pari a circa 117 kg, è stato sottoposto a sequestro ed il titolare dell’attività commerciale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per essersi reso responsabile del reato di detenzione abusiva di materiale pirotecnico.

Nel corso della medesima operazione, sono stati effettuati ulteriori controlli presso un’officina meccanica e un’attività di noleggio auto, nel corso agli operatori hanno acquisito la documentazione utile per l’avvio di accertamenti investigativi.

Inoltre, nel corso di un posto di controllo sono state elevate nr. 2 sanzioni al Codice della Strada per mancata revisione del veicolo e un uomo è stato denunciato in stato di libertà per possesso, senza giustificato motivo, di armi o oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

Nr. 202 persone identificate, di cui 63 risultate positive in banca dati SDI;

Nr. 152 veicoli controllati;

Nr. 3 attività commerciali controllate

2 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria

Nr. 2 sanzioni al Codice della Strada

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati, attraverso la predisposizione di servizi mirati di vigilanza volti a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e dei trasporti e contrastare il commercio e la detenzione di materiale pirotecnico illegale, in prossimità delle festività natalizie, periodo nel quale aumenta il rischio legato all’uso improprio di materiale esplodente.

Questa operazione interforze conferma l’impegno costante delle Istituzioni nel presidio della legalità ed a sostegno delle attività lecite che operano nel territorio.