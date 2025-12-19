Operazione interforze “Focus ‘Ndrangheta a Crotone: un arrestato, due denunciati e articoli pirotecnici sequestrati

Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO, ha interessato Cirò e Cirò Marina.

L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dell’Ispettorato del Lavoro, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nell’ambito dei predetti servizi, è stato effettuato un controllo amministrativo presso un esercizio commerciale nel corso del quale è stata accertata la presenza di materiale pirotecnico, all’interno di un locale adibito a bagno e non idoneo alla conservazione dello stesso, la cui detenzione non rispettava le prescrizioni imposte dalle norme vigenti in materia considerato che gli artifici pirotecnici erano a contatto con altra merce senza che ne venisse garantita la distanza minima sicurezza.

All’esito del controllo, l’ingente quantitativo di materiale esplodente, pari a nr. 53.637 articoli pirotecnici per un peso lordo totale di 235 kg, è stato sottoposto a sequestro e il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per commercio abusivo di materie esplodenti.

Nel corso della medesima operazione, è stato effettuato un ulteriore controllo, unitamente all’Ispettorato del lavoro, presso un’attività commerciale ove è stata accertata la presenza di due dipendenti non regolarmente assunti, di cui uno maggiorenne risultato essere il figlio della titolare e un altro minorenne.

Pertanto, all’esito dell’accertamento la titolare è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per avere impiegato, alle proprie dipendenze, un minore in età non lavorativa, mentre seguiranno sanzioni, da parte delle autorità competenti, per aver impiegato un soggetto senza rispettare la normativa vigente in materia di lavoro e previdenza.

Contestualmente, è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività commerciale per il superamento della soglia prevista di lavoratori in nero rispetto alla forza lavoro presente.

Altresì, nel corso dei controlli, personale della Guardia di Finanza unitamente alla Polizia di Stato, ha tratto in arresto un soggetto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nello specifico, all’atto del controllo, lo stesso è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga, pari a 94.20 grammi di hashish e 26 grammi di marijuana. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le ulteriori determinazioni.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

Nr. 320 persone identificate, di cui 69 risultate positive in banca dati SDI;

Nr. 186 veicoli controllati;

Nr. 5 attività commerciali controllate

2 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria

Nr. 3 sanzioni al Codice della Strada con fermo amministrativo di un veicolo, decurtazione di 4 punti dalla patente e sanzione amministrativa pari ad euro 400,00

Nr. 1 segnalazione al Sig. Prefetto per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati, attraverso la predisposizione di servizi mirati di vigilanza volti a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e dei trasporti e contrastare il commercio e la detenzione di materiale pirotecnico illegale, in prossimità delle festività natalizie, periodo nel quale aumenta il rischio legato all’uso improprio di materiale esplodente.

Questa operazione interforze conferma l’impegno costante delle Istituzioni nel presidio della legalità ed a sostegno delle attività lecite che operano nel territorio.