Operazione Polizia a Crotone: due arresti per atti persecutori e violazione misure cautelari

Nota integrale

Questura di Crotone

Crotone: La Polizia di Stato arresta due soggetti, il primo condannato per violenza sessuale su minori e l’altro per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

La Polizia di Stato nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio volti a prevenire e contrastare la commissione di reati disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, gli Agenti delle Volanti hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Catanzaro, un soggetto, C.F. condannato in via definitiva alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, da scontare presso il domicilio, per il reato di atti persecutori commesso in danno della sua ex moglie.

Gli agenti, dopo attente ricerche, hanno individuato l’uomo mentre si trovava nelle vicinanze della propria abitazione e lo hanno tratto in arresto sottoponendolo alla misura della detenzione domiciliare presso il suo domicilio.

Nella medesima giornata i poliziotti delle Volanti hanno tratto in arresto e lo hanno condotto presso la locale casa circondariale, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Crotone con la quale si dispone l’aggravamento della misura cautelare preesistente dell’obbligo di presentazione alla P.G. e dell’obbligo di dimora, un soggetto extracomunitario M.S. che, con plurime violazioni, ha disatteso le misure cautelari alle quali era sottoposto.

Inoltre, l’attività di controllo espletata nel corso delle 24 ore ha fatto registrare i seguenti risultati:

– nr. 257 persone identificate;

– nr. 5 soggetti sottoposti a misure limitative della libertà controllati;

– nr. 165 veicoli controllati;

– una segnalazione al Sig. Prefetto di un soggetto trovato in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a 0,51 grammi, finalizzato all’uso personale.