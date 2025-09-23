Operazione “Res Tauro”, le congratulazioni dell’on. Cannizzaro a DDA e Carabinieri

“Un’inchiesta colossale, per mole di lavoro che ha alle spalle e per importanza dei fatti emersi.

A nome mio e di tutto il partito che rappresento, i più sinceri complimenti a chi l’ha imbastita, la Dda di Reggio Calabria, e chi l’ha condotta, i Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, contro una storica cosca, quella dei Piromalli, simbolo del giogo mafioso sul nostro territorio.”

A dirlo è il deputato reggino Francesco Cannizzaro, Segretario regionale di Forza Italia Calabria, esprimendo il suo compiacimento per il risultato raggiunto con l’operazione eseguita in queste ore in particolare sul territorio della Piana di Gioia Tauro.

“Mi congratulo con il Colonnello Cesario Totaro, con il Procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Borrelli e soprattutto con l’aggiunto Stefano Musolino, che ancora una volta ha brillantemente condotto le indagini contro le ‘ndrine del reggino, infliggendo un colpo decisivo.

Attraverso di loro, vorrei congratularmi con ciascuno del personale dei rispettivi uffici e reparti, che hanno portato avanti, giorno dopo giorno, questa importante partita contro il malaffare.

La squadra Stato ha vinto ancora. Noi siamo al loro fianco conclude l’onorevole Cannizzaro al fianco di chi combatte in prima linea, con coraggio e dedizione, per liberare la nostra splendida regione dal cancro della ‘ndrangheta. La legalità è la via maestra per dare un futuro migliore alla Calabria!”