Opere di tre apprezzati giovani artisti georgiani selezionate dal maestro Luigi Verrino al Festival dell’Arte di Gizzeria

Una giornata di festa dedicata all’arte quella vissuta a Gizzeria, con la presenza di tanti pittori giunti da varie città, per partecipare all’evento dal titolo: “I bambini non hanno colpe. No alla guerra”.

Particolarmente apprezzata la delegazione georgiana composta da Ketevan Topadze, Abramishvili Lia e Sitchinava Giorgi che è stata presente al Festival dell’Arte attraverso le opere esposte su iniziativa della pianista Nina Zhghenti, e grazie alla selezione artistica effettuata dal famoso pittore, scultore e collezionista Luigi Verrino.

La pianista georgiana si era rivolta proprio al maestro Verrino che, dopo avere visionato le pitture dei tre giovanissimi artisti della Georgia, immediatamente si è adoperato per farle collocare nella rassegna.

Loro pitture, di cui peraltro ha accennato a livello internazionale il giornalista Francesco Stanizzi, sono esposte nella Galleria Arte Spazio di Catanzaro, fondata oltre vent’anni addietro in via Lucrezia della Valle dallo stesso artista Luigi Verrino.

Un riscontro positivo ha avuto l’intera iniziativa culturale di Gizzeria, apprezzata per la gran parte dei lavori messi in mostra dai numerosi artisti, che hanno voluto essere presenti con le loro creazioni.

Le opere di tutti i partecipanti sono state ammirate dal pubblico, all’aperto, nel centro storico, alla presenza delle massime autorità fra cui il sindaco Francesco Argento.

Nel corso della kermesse è stata scoperta la scultura “No alla guerra” del direttore artistico Arcangelo Pugliese, presente il nutrito gruppo della scuola Marziano. Iniziativa senza scopo di lucro.