Opi Catanzaro pedala per la solidarietà, gli infermieri in prima linea al Giro D’Italia delle cure palliative pediatriche

L’OPI Catanzaro (Ordine delle professioni infermieristiche) scende in campo anzi, in strada per una giornata all’insegna della solidarietà, della sensibilizzazione e della vicinanza alle famiglie.

Domenica 24 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle 16:30, il capoluogo calabrese ospiterà la ciclopedalata “Pedaliamo piano per andare lontano”, iniziativa promossa nell’ambito del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche, il grande progetto nazionale dedicato alla diffusione della cultura dell’assistenza pediatrica e del supporto alle famiglie dei piccoli pazienti.

L’evento partirà dal Monumento ai Caduti del Mare “L’Ancora”, sul lungomare Stefano Pugliese, per concludersi al Parco Gaslini di via Torrazzo, luogo simbolo di aggregazione e condivisione.

Una partecipazione che conferma ancora una volta l’impegno sociale e umano degli infermieri catanzaresi, protagonisti non solo nell’assistenza sanitaria quotidiana, ma anche nella promozione di iniziative che mettono al centro il valore della cura e della vicinanza alle persone più fragili.

«La nostra adesione al Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche rappresenta una scelta di responsabilità e sensibilità verso i bambini e le famiglie che affrontano percorsi di grande complessità dichiara la presidente di OPI Catanzaro, Giovanna Cavaliere.

Come infermieri sentiamo il dovere di sostenere ogni iniziativa che promuova la cultura della cura, dell’accompagnamento e della dignità della persona. Questa ciclopedalata vuole essere un messaggio forte: insieme si può costruire una comunità più attenta, inclusiva e solidale».

Il Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche (GCPP) è una manifestazione nazionale di sensibilizzazione e informazione sulle Cure Palliative Pediatriche, che si svolge attraverso tante “tappe” organizzate in diverse città italiane: eventi di piazza, sportivi, culturali e momenti di approfondimento pensati per avvicinare la cittadinanza a un tema spesso frainteso e per diffondere informazioni corrette, sfatando miti e tabù legati al termine “palliativo”.

Nasce dall’impegno di oltre 200 volontari aderenti alla rete informale “Innamorati delle Cpp” composta prevalentemente da professionisti socio – sanitari che lavorano nel campo delle cure palliative pediatriche.

Il tema dell’edizione 2026 del Giro è la “Comunità Curante”, un modello basato su responsabilità condivisa e solidarietà. La cura non riguarda solo gli aspetti clinici, ma anche la dimensione umana, relazionale e quotidiana della persona.

Accanto ai professionisti sanitari, una rete di familiari, amici, volontari e istituzioni contribuisce a sostenere pazienti e famiglie. Insieme si può contrastare l’isolamento e rendere la cura più umana.

La finestra temporale dell’iniziativa è compresa tra il 16 maggio al 14 giugno 2026: ogni tappa, qualunque sia la sua forma, darà spazio alle CPP anche attraverso la distribuzione di materiali informativi dedicati.

In tutta Italia una serie di eventi locali (culturali, ricreativi, sportivi e scientifico-istituzionali) per promuovere una cultura condivisa delle Cure palliative pediatriche e sensibilizzare cittadini, istituzioni e professionisti sull’urgenza di rafforzare le reti territoriali, affinché il diritto alle cure palliative pediatriche sia concretamente esigibile ovunque.

L’iniziativa è coordinata da Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio ETS insieme alla rete informale “Innamorati delle Cure Palliative Pediatriche”, composta da oltre 200 volontari (professionisti sociosanitari) attivi in tutta Italia.

L’adesione di OPI Catanzaro, grazie anche alla spinta propositiva della presidente e vicepresidente della Caip (Commissione d’Albo Infermieri Pediatrici) Susy Ranieri e Gioconda Gentile, rafforza il legame tra professione infermieristica e territorio, promuovendo una sanità sempre più vicina ai bisogni reali delle persone.

«Pedalare insieme significa condividere un cammino di speranza e attenzione verso chi vive situazioni delicate – aggiunge ancora la presidente Cavaliere – Invitiamo cittadini, famiglie, operatori sanitari e associazioni a partecipare numerosi per trasformare questa giornata in una vera festa della solidarietà».

L’iniziativa gode inoltre del sostegno di realtà associative e partner del territorio che hanno scelto di contribuire gratuitamente alla manifestazione, testimoniando una rete comunitaria viva e partecipe.