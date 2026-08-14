Oppido Mamertina, grande successo per la Gara di Carabina Mamertina 2026
*OPPIDO MAMERTINA* – Due giorni di sport, precisione e grande partecipazione. Il 12 e 13 agosto Piazza C. Barca, davanti al Municipio di Oppido Mamertina, ha ospitato la *Gara di Carabina Mamertina – Edizione 2026*, ormai appuntamento fisso per gli appassionati del tiro a segno.
L’evento è stato organizzato in sinergia dalla *Sezione comunale Federcaccia di Oppido Mamertina*, presieduta da *Benedetto Pellegrino*, e *dall’Associazione Cacciatori Oppidesi “Salvatore Donia”*, guidata dal presidente *Antonio Romeo* con la collaborazione di Antonino Pellegrino ed Antonino Zinghinì. Il patrocinio è stato concesso dal *Comune di Oppido Mamertina*.
*Più di 180 tiratori in gara*
La competizione ha visto al via uomini e donne, ragazzi e ragazze di diverse età, suddivisi in tre categorie: Senior, Lady e Junior. Atmosfera intensa ma corretta, con un forte spirito sportivo e grande rispetto tra i partecipanti. Alla gara hanno preso parte anche numerosi turisti presenti in città per il periodo estivo.
A conquistare il *primo posto assoluto* è stato *Domenico Mesiano*, che con 54 punti ha dimostrato grande abilità e precisione.
Nella categoria *Senior* sono stati premiati quattro atleti:
1° Domenico Mesiano 54 pt
2° Vincenzo Barca 53 pt
3° Francesco Surace 53 pt
4° Mattia Marino
Barca e Surace, giunti a pari merito, fino all’ultimo bersaglio hanno disputato lo spareggio e Barca ha avuto la meglio su Surace conquistando il secondo posto.
Per la categoria *Lady* il podio ha visto:
1° Loredana Accurso
2° Felicia Giannetta
3° Maria Grazia Arnese
4° Rosamaria Raccosta
Nella categoria *Junior* i premiati sono:
1° Carmelo Ripepi
2° Valentina Treccasi
3° Domenico Loria
4° Francesco Ruoti
Gli organizzatori hanno garantito il massimo della sicurezza e del comfort sia per i concorrenti che per il pubblico.
Al termine delle premiazioni, alla presenza del *Sindaco Giuseppe Morizzi* anche in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, i presidenti delle rispettive associazioni organizzatrici, Pellegrino e Romeo hanno ringraziato tutti i partecipanti e annunciato che sono già al lavoro per il prossimo anno. L’obiettivo per il 2027 è quello di organizzare, con il contributo di Comune, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Regione Calabria, la *“Festa del Cacciatore”*: cinque giornate a tema dedicate al mondo venatorio e alle tradizioni del territorio.