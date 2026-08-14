Oppido Mamertina, grande successo per la Gara di Carabina Mamertina 2026

*OPPIDO MAMERTINA* – Due giorni di sport, precisione e grande partecipazione. Il 12 e 13 agosto Piazza C. Barca, davanti al Municipio di Oppido Mamertina, ha ospitato la *Gara di Carabina Mamertina – Edizione 2026*, ormai appuntamento fisso per gli appassionati del tiro a segno.

L’evento è stato organizzato in sinergia dalla *Sezione comunale Federcaccia di Oppido Mamertina*, presieduta da *Benedetto Pellegrino*, e *dall’Associazione Cacciatori Oppidesi “Salvatore Donia”*, guidata dal presidente *Antonio Romeo* con la collaborazione di Antonino Pellegrino ed Antonino Zinghinì. Il patrocinio è stato concesso dal *Comune di Oppido Mamertina*.

*Più di 180 tiratori in gara*

La competizione ha visto al via uomini e donne, ragazzi e ragazze di diverse età, suddivisi in tre categorie: Senior, Lady e Junior. Atmosfera intensa ma corretta, con un forte spirito sportivo e grande rispetto tra i partecipanti. Alla gara hanno preso parte anche numerosi turisti presenti in città per il periodo estivo.

A conquistare il *primo posto assoluto* è stato *Domenico Mesiano*, che con 54 punti ha dimostrato grande abilità e precisione.

Nella categoria *Senior* sono stati premiati quattro atleti:

1° Domenico Mesiano 54 pt

2° Vincenzo Barca 53 pt

3° Francesco Surace 53 pt

4° Mattia Marino

Barca e Surace, giunti a pari merito, fino all’ultimo bersaglio hanno disputato lo spareggio e Barca ha avuto la meglio su Surace conquistando il secondo posto.

Per la categoria *Lady* il podio ha visto:

1° Loredana Accurso

2° Felicia Giannetta

3° Maria Grazia Arnese

4° Rosamaria Raccosta

Nella categoria *Junior* i premiati sono:

1° Carmelo Ripepi

2° Valentina Treccasi

3° Domenico Loria

4° Francesco Ruoti

Gli organizzatori hanno garantito il massimo della sicurezza e del comfort sia per i concorrenti che per il pubblico.

Al termine delle premiazioni, alla presenza del *Sindaco Giuseppe Morizzi* anche in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, i presidenti delle rispettive associazioni organizzatrici, Pellegrino e Romeo hanno ringraziato tutti i partecipanti e annunciato che sono già al lavoro per il prossimo anno. L’obiettivo per il 2027 è quello di organizzare, con il contributo di Comune, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Regione Calabria, la *“Festa del Cacciatore”*: cinque giornate a tema dedicate al mondo venatorio e alle tradizioni del territorio.