Reggio Calabria

Oppido Mamertina, stabilizzati tre ex tirocinanti: firmati i contratti a tempo indeterminato

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio33 minuti fa
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stabilizzazione tis - Oppido Mamertina

Nella Sala Consiliare del Comune di Oppido Mamertina è stata formalizzata la stabilizzazione di tre ex tirocinanti che, al termine di un lungo percorso segnato da anni di precariato e attività di tirocinio, entrano ufficialmente a far parte dell’organico dell’ente con contratto a tempo indeterminato.

Il risultato è stato raggiunto grazie al lavoro dell’Amministrazione comunale, in sinergia con il Responsabile dell’Area Finanziaria e con gli uffici competenti, che hanno portato a compimento l’iter amministrativo.

I nuovi dipendenti sono Antonella Aloi, Giuseppe Ozzimo e Fortunata Paiano, che presteranno servizio presso l’Area Amministrativa con un contratto di 18 ore settimanali.

«Siamo orgogliosi di aver contribuito a restituire stabilità, identità e dignità a chi per tanti anni ha lavorato con impegno e professionalità sottolinea l’Amministrazione comunale.

La valorizzazione delle risorse umane rappresenta una scelta strategica, così come il ricambio generazionale, elementi fondamentali per garantire un’amministrazione sempre più efficiente, qualificata e vicina ai cittadini».

Il sindaco Giuseppe Morizzi e l’Amministrazione comunale rivolgono ai tre neoassunti i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che questo nuovo traguardo rappresenti l’inizio di un percorso professionale ricco di soddisfazioni al servizio della comunità di Oppido Mamertina.

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