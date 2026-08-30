Oppido Mamertina: un’estate Mamertina indimenticabile

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale tracciano il bilancio: “Un successo straordinario all’insegna della tradizione e dell’identità.”

Si avvia alla conclusione l’edizione 2026 di “Aria d’Estate Mamertina”, il cartellone di appuntamenti che, dalla fine di giugno e per tutta la stagione estiva, ha animato Oppido Mamertina attraverso un programma ricco e variegato.

Un’estate costruita grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco, le Associazioni, i volontari, le numerose realtà del territorio e tutti i cittadini che, con idee, impegno e partecipazione, hanno contribuito a creare occasioni diverse adatte a tutte le età, dai più piccoli agli anziani, passando per giovani, famiglie e appassionati.

Musica, cultura, sport, spettacolo, tradizioni, arte, enogastronomia e momenti di socialità hanno scandito settimane intense, trasformando piazze e luoghi simbolo del territorio in spazi di incontro e partecipazione.

Il valore di “Aria d’Estate Mamertina 2026” è stato proprio nella sua capacità di mettere insieme esperienze differenti, lasciando spazio tanto agli appuntamenti ormai consolidati quanto alle nuove proposte.

Ogni iniziativa ha portato con sé il lavoro e la passione di organizzatori, volontari, Associazioni e cittadini, confermando ancora una volta quanto la collaborazione tra le diverse realtà del territorio rappresenti una risorsa importante per la comunità.

Un ruolo fondamentale è stato svolto anche dalle Forze dell’Ordine e da tutti gli operatori impegnati nella gestione e nella sicurezza degli appuntamenti, la cui presenza e collaborazione ha contribuito a garantire il regolare svolgimento delle numerose iniziative in programma.

A pochi giorni dalla conclusione ufficiale del cartellone, il bilancio è positivo.

L’estate oppidese ha restituito l’immagine di un paese vivo, capace di creare occasioni di incontro e di valorizzare le proprie energie attraverso una programmazione costruita insieme, ciascuno con il proprio impegno, le proprie idee e il proprio tempo, ha aggiuto un tassello alla costruzione di questa estate.

È stato proprio questo intreccio di energie a dare forma ad “Aria d’Estate Mamertina 2026”, dimostrando come la partecipazione possa trasformarsi in una delle più grandi risorse di un territorio.

L’estate volge ormai al termine, ma l’impegno per Oppido Mamertina non si ferma con la conclusione del cartellone estivo.

Come ha infatti sottolineato il Sindaco Giuseppe Morizzi, la valorizzazione del territorio, la promozione delle sue eccellenze e la creazione di nuove occasioni di crescita, incontro e partecipazione continueranno a rappresentare una priorità per l’Amministrazione Comunale.

Le iniziative non si fermano qui: si guarda già ai prossimi mesi, con la volontà di continuare a costruire opportunità e momenti capaci di coinvolgere la comunità e raccontare il territorio.

La stagione non è ancora del tutto conclusa e i primi giorni di settembre ospiteranno gli ultimi appuntamenti previsti dal calendario, accompagnando la nostra Oppido verso il saluto definitivo a questa intensa estate 2026.

Il racconto di “Aria d’Estate Mamertina 2026” proseguirà anche nelle prossime settimane attraverso una serie di approfondimenti dedicati ai singoli appuntamenti e alle tante persone che ne sono state protagoniste.

Grazie a tutti e forza Oppido!

Viva Oppido, uniti e protagonisti del nostro futuro.