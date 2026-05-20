“Ormeggi Festival Letterario” di Lamezia Terme torna con la quinta edizione dal 28 al 31 maggio
Nella suggestiva cornice del Chiostro Caffè Letterario, in piazzetta San Domenico, nel cuore della città ritorna con tante novità una manifestazione che, anno dopo anno, ha saputo consolidarsi come uno degli eventi culturali più attesi del territorio.
Ufficializzate con le date anche gli eventi e gli ospiti che si alterneranno durante le quattro giornate. Libri, talk, musica, cinema, arte, temi sociali.
Giovedì 28 maggio
- 17:00 Apertura del Festival
- 17:30 Ormeggi Talk – Spazio a personalità e realtà vicine a Open Space, l’associazione che ha organizzato il festival. Un susseguirsi di presentazioni dell’operato quotidiano che queste persone mettono ogni giorno in campo per perseguire obiettivi nobili con Plastic Free – Valentina Stella, Civico Trame – Ari Anello e Francesca Lavinia Bandiera, Oltre l’autismo – Annamaria Lucchino, Associazione Amici di Padre Paolino – Francesco Talarico, Inutile APS – Alessandro Giuliano, Emergency – Chiara Scalise, Icica APS – Paolo Caserta, Festival del Lamento – Silviachiara Marasco, Franz Tropea, The Calabreser – Giuseppe Talarico
- 19:30 Chiara Francini “Le querce non fanno limoni” (Rizzoli,2025) dialoga con l’autrice Rita Giura
- 21:00 Muse’s Voices “Senza fine – Note e destini senza tempo” in concerto con la partecipazione di Aldo Marchetti, Francesco Autelitano e Antongiuilio Nuzzo con la collaborazione artistica di Gianluca Vetromilo
Venerdì 29 maggio
- 17:45 Francesca Barra “Il no che vorrei dirti. Smartphone, chat e social. Guida pratica per genitori smarriti” (Giunti, 2026). Dialoga con l’autrice Guglielmo Mastroianni
- 19:15 Claudia Fauzia “Con il Mare dentro” (De Agostini, 2025). Dialoga con l’autrice Roberta Vezio
- 20:45 Arturo Scotto “Flotilla. In viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rotta” (Giunti, 2026) dialoga con l’autore Saverio Tommasi
- 22:00 Valerio Nicolosi “Formiche” documentario (2021, 90’). Dialoga con Nicolosi in collegamento remoto, Guglielmo Mastroianni
Sabato 30 maggio
- 17:45 “Garlasco e gli altri: come un delitto diventa chiacchiera da Bar”. Rita Giura dialoga con Guglielmo Mastroianni
- 19:00 Nogaye Ndiaye “Universo parallelo. Il Paradigma del privilegio” (People, 2024). Dialoga con l’autrice Valentina Stella
- 20:30 Ginevra Panci “Le misure dell’anima. Un viaggio felicemente imperfetto per continuare ad amarsi” (Piemme, 2025)
- 22:30 Tarab Ensemble, live concert con Federica greco, Alessandra Colucci, Serena Lionetto
Domenica 31 maggio
- 17:45 Flavia Carlini “Uomo morto non mente. La notte più oscura della repubblica” (Sem, 2025). Dialoga con l’autrice Caterina Caparello
- 19:15 Martina Marchio’ (Infermiera Zen) “Brucia anche l’umanità diario di una infermiera a Gaza” (Infinito edizioni, 2024). Dialoga con l’autrice Chiara Scalise
- 20:45 Catello Romano “Fascinazione criminale. Autoetnografia di un ex camorrista” (Rubbettino, 2025). Con Charlie Barnao, Giorgia Gargano e Carlo Petitto
- 22:00 Psicologa Cruda “Torno subito (forse). Una storia dentro e fuori la stanza di terapia” (Magazzini Salani, 2025)
Durante tutto l’evento all’interno del Chiostro ci sarà la mostra “Life support. La nave di Emergency”. Per ogni presentazione sarà possibile acquistare il libro ed accedere al “firma copie”.
L’ingresso è libero.
Progetto “ORMEGGI”- POC 2014/2020 – AZIONE 6.8.3 – Avviso pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale” Linea 2 “Progetti culturali”
Ormeggi Festival Letterario è un progetto di Open Space APS.