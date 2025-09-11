Orsomarso: “Rinascita Democratica” incontra i cittadini per un bilancio politico e rilancia il progetto per le prossime elezioni amministrative

Il Gruppo Consiliare “Rinascita Democratica” di Orsomarso annuncia un incontro pubblico per domenica 14 settembre alle ore 19:00 in Piazza Municipio. L’evento ha lo scopo di tracciare un bilancio dell’attività politica svolta dal gruppo come opposizione in Consiglio comunale e di rilanciare il progetto di costruire un’aggregazione civica e democratica in vista delle prossime elezioni amministrative.

Comunicato stampa integrale

Domenica 14 settembre alle ore 19 in Piazza Municipio a Orsomarso, il Gruppo Consiliare “Rinascita

Democratica” incontrerà la popolazione per tracciare un bilancio di attività politica di opposizione in

Consiglio comunale e al di fuori di esso.

Un impegno intenso e continuo, portato avanti con coerenza e pacatezza, senza mai trascendere in

atteggiamenti sguaiati o faziosi, ma con l’unico obiettivo di far emergere gli errori, le scelte sbagliate

e le contraddizioni di una maggioranza sempre arroccata sulle proprie posizioni e incurante di

qualsiasi critica o proposta. Tuttavia l’azione del gruppo di minoranza consiliare con il suo continuo

lavoro, fatto di decine e decine di interrogazioni con risposte scritte, mozioni politiche durante le

sedute consiliari, documenti di denuncia politica, incontri in piazza e interventi attraverso i canali

social, hanno svelato alla popolazione una serie di problemi e situazioni a dir poco discutibili che

hanno messo in forte difficoltà e imbarazzo questa compagine, al potere a Orsomarso da oltre un

decennio.

Il Gruppo consiliare di opposizione ci tiene a precisare che l’intervento pubblico di domenica

prossima era già stato programmato da tempo e, quindi, non è un’iniziativa nata per rispondere al

comizio che il sindaco di Orsomarso ha tenuto in piazza lo scorso 31 agosto.

È ovvio, naturalmente, che l’intervento del capogruppo di Rinascita Democratica Pio G.

Sangiovanni, non mancherà di rintuzzare gli attacchi politici del primo cittadino, evidenziando

reticenze ed amnesie che gli hanno fatto omettere di dare molte e attese risposte ai tanti e puntuali

rilievi sollevati dal gruppo di opposizione alcune settimane fa, con un documento che ancora

campeggia sulle bacheche comunali.

11 settembre 2025

GRUPPO CONSILIARE

RINASCITA DEMOCRATICA – ORSOMARSO