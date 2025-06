Ortopedia Paola reparto più produttivo per Asp, Straface “risultati che elevano reputazione sanità regionale”

Il risultato straordinario fatto registrare dall’unità di ortopedia e traumatologia dell’ospedale San Francesco, reparto afferente allo spoke Cetraro-Paola, nel 2024 attestatosi come migliore performance in termini di produttività nell’ambito dei servizi erogati dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, si inserisce a pieno titolo nel solco di quell’impegno e di quegli sforzi messi in campo dalla Giunta Regionale e segnatamente dal Presidente Roberto Occhiuto, per migliorare e normalizzare il sistema sanitario.

È quanto dichiara la Presidente della Terza Commissione sanità del Consiglio Regionale Pasqualina Straface complimentandosi in particolare con l’equipe guidata da Massimo Candela per il raggiungimento di obiettivi importanti che contribuiscono ad elevare qualità dei servizi erogati e la più generale reputazione della sanità territoriale.

L’Unità Operativa di ortopedia e traumatologia dell’ospedale San Francesco così come riportato dai dati contenuti nel rapporto annuale redatto dall’Asp per misurare quantità e qualità delle prestazioni e verificarne l’aderenza agli obiettivi strategici prefissati anche sulla base delle indicazioni impartite dai decisori politici nazionali e locali ha gestito nel complesso 674 ricoveri ordinari e 162 in Day hospital ed ha effettuato 1.250 interventi, per un valore complessivo pari a circa 4,5 milioni di euro e migliorato l’indice relativo alla rapidità di trattamento chirurgico dei pazienti.