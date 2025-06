Ospedale della sibaritide, Straface “Irto lunare, vorrebbe caschi blu della cittadella regionale?”

Il senatore Irto, in grande difficoltà all’interno del Pd, con la sua leadership regionale sempre più compromessa e messa in discussione, non perde occasione per lanciarsi in dichiarazioni improvvide e insensate.

La Regione Calabria sta seguendo da vicino la realizzazione del nuovo ospedale della Sibaritide con grande senso di responsabilità, contribuendo a imprimere una decisa accelerazione all’avanzamento dei lavori, con risultati tangibili e visibili.

Ma al senatore Dem dichiara il consigliere regionale di Forza Italia e Presidente della Terza Commissione sanità del Consiglio Regionale Pasqualina Straface – tutto questo evidentemente non basta, dopo l’immobilismo di decenni di governi guidati anche dal centrosinistra.

A suo avviso aggiunge la Regione Calabria si dovrebbe addirittura occupare della sicurezza del cantiere. Magari, secondo Irto, dovrebbero essere immediatamente costituiti e messi in campo i caschi blu della Cittadella regionale a presidiare quest’opera in via di costruzione.

Bene ha fatto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, a esprimere solidarietà ai lavoratori e all’impresa che sta realizzando il nuovo ospedale e a chiedere un intervento immediato delle forze dell’ordine e della magistratura contro i roghi degli ultimi giorni.

Concetto che ha espresso una parte sicuramente più responsabile dell’opposizione, tra cui il consigliere Tavernise, che ha chiesto con forza l’intervento dell’esercito per assicurare la sicurezza nell’area dedicata al nuovo ospedale.