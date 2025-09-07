Reggio Calabria

Ospedale di Comunità di Oppido Mamertina: allarmismo fuorviante a fini elettorali

Si ritiene opportuno, a scanso di equivoci, con ferma opposizione, smentire vibratamente le fumose e fuorvianti dichiarazioni rilasciate dal Sindaco di Oppido Mamertina in merito al presunto smembramento dell’Ospedale di Comunità di Oppido.

È sotto gli occhi di tutti che in atto presso la struttura all’uopo preposta, vi sono dei lavori in corso per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità, ragion per cui non è dato capire come si può smantellare una struttura socio-sanitaria prima del suo completamento.

Il Sindaco se veramente pensa che l’Asp abbia potenziato altri Ospedali a discapito della Struttura sanitaria Mamertina, piuttosto che tentare di manipolare l’opinione pubblica sul nulla cosmico, proceda a denunciare i fatti presso gli organi competenti.

Il trasferimento temporaneo dei pazienti presso altre strutture sanitarie è stato effettuato momentaneamente, solo al fine di ultimare i lavori di completamento della nuova struttura, con l’allestimento dei nuovi letti e degli arredi complementari ad essa, con la conseguente inaugurazione sperimentale dei primi 10 posti letto che avverrà da qui a breve.

La domanda dunque nasce spontanea: perché creare questi falsi allarmi nella popolazione locale e di tutto il circondario aspromontano?

Forse perchè siamo in piena campagna elettorale per le elezioni regionali ed il Sindaco Morizzi sta cercando di racimolare consensi per i suoi sponsor politici? Ai posteri l’ardua sentenza.

Certamente non bisogna speculare sui diritti, la salute e le prerogative dei cittadini in merito ai servizi sanitari.

Il Gruppo Politico Ogni giorno insieme per Oppido, confida sull’azione politica messa in campo dal Presidente Roberto Occhiuto e nella fattispecie sul Consigliere regionale Mimmo Giannetta, e resterà vigile sull’operato dell’Asp affinché l’Ospedale di Comunità si concretizzi secondo le previsioni.

Firmato il Gruppo Politico “Ogni Giorno Insieme per Oppido”.

