Ospedale di Praia a Mare: due quadri benedetti da Papa Francesco in segno di speranza

Sabato 8 febbraio 2025 l’Ospedale di Praia a Mare riceverà un dono speciale: due quadri benedetti da Papa Francesco saranno consegnati alla struttura sanitaria nel corso di una cerimonia alla presenza del Vescovo di San Marco Argentano-Scalea, Monsignor Stefano Rega, e delle autorità locali.

L’evento, organizzato nell’ambito del Giubileo 2025 “Pellegrini di Speranza”, si articolerà in due momenti: alle 10:30 la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo, con la partecipazione delle autorità, degli operatori sanitari, dei pazienti e dei loro familiari. Alle 11:30 seguirà la cerimonia ufficiale di consegna dei quadri.

L’iniziativa nasce da un episodio increscioso verificatosi nei mesi scorsi a Scalea: la ripetuta rimozione di manifesti funebri dedicati a medici e operatori sanitari, inclusi quelli di ringraziamento per il loro lavoro. Non semplici atti vandalici, ma azioni mirate che hanno suscitato indignazione nella comunità.

Da un fatto negativo, però, è scaturito un segno di speranza. La scelta di far benedire le immagini dal Pontefice e di donarle all’ospedale vuole infatti trasformare un gesto di inciviltà in un’occasione per riflettere e sottolineare il valore della sanità e dell’impegno di chi, ogni giorno, opera in condizioni difficili.

La storia dell’Ospedale di Praia a Mare è nota: una struttura per anni al centro di polemiche e battaglie per la sua riapertura, tra promesse mancate e difficoltà burocratiche. Tuttavia, meno conosciuti sono gli sforzi quotidiani di medici e operatori, costretti a lavorare in condizioni di precarietà sia professionale che umana.

La donazione dei quadri diventa così un simbolo di gratitudine per chi si spende con dedizione per la comunità, un gesto di conforto per i pazienti e un monito per le istituzioni affinché le coscienze si interroghino sul futuro della sanità locale.

Un piccolo segno, dunque, che vuole ricordare come anche dai momenti più bui possa nascere un messaggio di speranza e di unità.