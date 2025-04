Osservatorio sulla violenza di genere, Giusy Pino “basta violenza sulle donne”

La cronaca ci consegna un altro inaccettabile fatto di violenza domestica proprio a due passi da noi.

Quanto accaduto non è solo una tragedia per la famiglia di una donna, a cui ci stringiamo con rispetto e dolore, ma è il dramma di una intera comunità, quella dell’intera provincia di Catanzaro.

La coordinatrice regionale dell’osservatorio sulla violenza di genere, avv.ta Giusy Pino, da sempre in prima linea per fronteggiare la violenza sulle donne e sensibilizzare sull’importanza della cultura antiviolenza in famiglia, sottolinea e rimarca quanto sia necessario che le donne possano sentirsi libere.

Questa libertà, quando è messa in pericolo dalle persone che si hanno vicine, deve essere tutelata da misure concrete che le istituzioni devono poter garantire.

Oggi grazie ai recenti interventi legislativi le donne possono sentirsi sicure di non essere sole a combattere la violenza domestica perché denunciando immediatamente i soprusi scatta repentino l’ammonimento del questore e, conseguentemente, la rete di protezione per la vittima.

Pertanto l’invito rivolto alle donne è quello di non aver timore di essere lasciate da sole e di denunciare, perché attraverso la denuncia immediata non solo si possono evitare tragedie come quella avvenuta a Botricello ma si può tentare anche una rieducazione dell’uomo maltrattante alla gestione del rifiuto, dell’abbandono e della rabbia che troppo spesso sfociano in gesti atroci come quello avvenuto a Botricello come a Messina.

Per questo motivo l’Osservatorio della Regione Calabria si rende disponibile a ricevere segnalazioni, anche attraverso i propri canali social, e ad effettuare ascolti di donne, per potere farsi prossimo a tutte.